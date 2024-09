A- A+

Energia CadÚnico: famílias podem ter acesso à Tarifa Social pelo Conecta Recife Com a bandeira vermelha anunciada pela Aneel, conta da luz vai chegar mais cara no bolso do brasileiro. No Recife, cerca de 90 famílias são beneficiadas

Devido ao aumento da conta de energia elétrica anunciado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a Prefeitura do Recife está disponibilizando, para os inscritos no CadÚnico, a inclusão no benefício da Tarifa Social, dentro do portal do Conecta Recife.

Os descontos que podem variar entre 10% e 65% aos domicílios em situação de vulnerabilidade e que estão inscritas no Cadastro Único do Governo Federal. As concessionárias passarão a operar na bandeira vermelha já a partir desta semana.

Para ter acesso à Tarifa Social, além de estar inserido no CadÚnico é preciso ter os dados atualizados.

Não é preciso ser proprietário do imóvel, basta comprovar o aluguel ou que o representante familiar cadastrado no Cadúnico resida no imóvel, mesmo que não seja o titular da conta de energia.

O Tarifa Social tem um link disponibilizado na área de destaque do Conecta Recife, que pode ser acessado pelo site ou pelo aplicativo, de mesmo nome, disponível gratuitamente para smartphones tipo Android e iOS.

No Recife, cerca de 90 mil famílias recebem o desconto na conta de luz por meio da tarifa reduzida.

Desse total, 13,2 mil famílias passaram a ter acesso à Tarifa Social por meio do Conecta Recife.

Para a garantia da continuidade do benefício é preciso que cada uma delas mantenha seus dados cadastrais atualizados junto ao CadÚnico a cada dois anos.



