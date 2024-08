A- A+

mobilidade urbana Ponte Engenheiro Jaime Gusmão: Recife ganha equipamento que conecta bairros Iputinga e Monteiro Com investimento de R$ 44,9 milhões da Prefeitura do Recife, a ponte conecta os bairros da Iputinga e do Monteiro e cria nova rota para a população recifense

A Ponte Engenheiro Jaime Gusmão é o novo equipamento de mobilidade urbana da capital pernambucana, que conecta os bairros da Iputinga e do Monteiro, cruzando o Rio Capibaribe. Com a inauguração da ponte, neste sábado (24), a população recifense ganha uma nova rota para facilitar o deslocamento das pessoas entre as zonas Norte e Oeste da cidade.

Com o novo equipamento, cerca de 60 mil pessoas serão beneficiadas, no dia a dia, entre ciclistas, pedestres, usuários do transporte público e motoristas. A Prefeitura do Recife, que realizou um investimento de R$ 44,9 milhões na obra, pretende promover a integração entre os bairros, possibilitando uma melhor locomoção das pessoas.

Infraestrutura

A Ponte Engenheiro Jaime Gusmão possui 170 metros de extensão, 20 metros de largura e 12 metros de altura, além de quatro faixas de rolamento, duas em cada sentido. O equipamento conta com calçadas e ciclovia e é considerada uma grande obra voltada para o viário da cidade.

"Primeiro pela conexão importante de duas áreas, o que possibilita o encurtamento desse caminho e um menor tempo de deslocamento. A idealização dessa ponte foi olhar para a mobilidade das pessoas, por isso que ela vem com equipamentos tão importantes, como a ciclofaixa e a qualificação das calçadas", disse Taciana Ferreira, presidente da CTTU.

O sistema viário principal, que liga a ponte ao solo, já foi concluído. Na região, foram realizados assentamento de meio-fio, asfaltamento de vias, passeios em concreto, drenagem das ruas principais, terra armada dos dois lados da ponte e pintura da ciclovia.

No Monteiro, também foi realizada a reforma da praça do bairro, que ganhou cara nova, com decks em madeira, novos bancos, acessibilidade e travessias elevadas.

O sistema viário secundário, que já está em andamento, inclui a implantação de mais 2,7 km de ciclovias e ciclofaixas, 14 novos abrigos de ônibus, requalificação de vias, praças e passeios, criação de um binário; melhorias na drenagem, novas áreas de convívio e lazer, além de melhorias na acessibilidade.

O paisagismo será incrementado com o plantio de árvores e a iluminação ganhará 35 novos postes com luminárias em LED. Em ambos sistemas - principal e secundário - serão investidos R$ 46,7 milhões.

"Eu moro há mais de 40 anos aqui. O nosso sonho era ver essa ponte finalizada, e hoje realizaram isso", celebrou a moradora do bairro da Iputinga Maria Lúcia de Lima Oliveira, 54 anos.

Ruas pavimentadas

Além da construção da Ponte Jaime Gusmão e sistema viário, também fazem parte desse pacote de obras em andamento a requalificação de 16 ruas da região da Iputinga, totalizando 4,5 km.

Um binário de 700 metros, formado pelas ruas Rezende/ Dom Diamantino Costa e Pereira Coutinho Filho/ Maria de Fátima Soares, fará a ligação entre a ponte e a paralela da Caxangá. O sistema também vai se conectar com a Estrada do Barbalho, de onde se chega à Avenida Caxangá e à BR-101.

O projeto inclui ainda requalificação de mais duas praças com novos espaços de convivência e lazer na Iputinga: na Rua Simonésia, o equipamento terá quadra esportiva, mesas de jogos, área para ginástica e playground, enquanto que a praça da Avenida Jornalista Possidônio Cavalcanti terá mesa de jogos e playground.

Serão implantadas também áreas de convivência e lazer no bairro do Monteiro, nas ruas Tapacurá e Ilha do Temporal. Haverá melhoria da rede de drenagem com tubulação em PEAD para mitigar os alagamentos, implantação de faixas de pedestres com rebaixamento de calçada e meio-fio e travessias elevadas para pedestres.

Trânsito

No bairro da Iputinga, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) realizou mudanças importantes na circulação de duas vias que dão acesso à ponte. A rua Pereira Coutinho Filho agora é mão única, permitindo o tráfego apenas no sentido da Avenida Maurício de Nassau. Além disso, a rua Rezende também passou a ter sentido único, direcionado para a Ponte Engenheiro Jaime Gusmão.

Para ter acesso ao sentido Iputinga da Ponte Engenheiro Jaime Gusmão, os motoristas que trafegam na Avenida 17 de Agosto devem entrar na altura da Praça do Monteiro.

Aqueles que desejam seguir para a Zona Oeste têm duas opções: podem virar à direita na rua Jornalista Possidônio Cavalcanti Bastos, na Comunidade do Barbalho, logo após descerem da ponte, ou seguir em frente pela rua Pereira Coutinho Filho até chegar à Avenida Maurício de Nassau.

Aqueles que vêm da Iputinga e querem seguir para a Zona Norte, devem acessar a Ponte Engenheiro Jaime Gusmão pela Rua Rezende. Para os que desejarem ir em direção a Casa Forte, após atravessar a ponte, bastará passar pela praça do Monteiro e acessar a Avenida 17 de Agosto.

Já os condutores que pretendem ir para Dois Irmãos, devem atravessar a ponte e fazer um giro de quadra virando à direita na Rua Pinto Campos, na altura da Praça do Monteiro, e seguindo pelas ruas Tapacurá e 19 de Abril, voltando à Avenida 17 de Agosto no sentido do bairro.

Espaço de convivência

O Gabinete de Inovação Urbana (GIURB) realizou o projeto de uma área de convivência no espaço remanescente ao lado da Ponte Jaime Gusmão, construído em conjunto com a URB e EMLURB, inserindo elementos verdes na paisagem urbana com a criação de dois grandes jardins de aproximadamente 50m² cada e o plantio de cerca de 50 mudas.

Além disso, o local conta com mobiliário urbano com dois bancos e dois conjuntos de mesas para uso da população e também foi equipado com cerca de seis postes, voltados para a iluminação da via de pedestres.

Painel Engenheiro Jaime Gusmão

Um painel com cerca de 45 metros quadrados, em homenagem ao engenheiro Jaime Gusmão, faz parte das intervenções que serão entregues neste sábado, 24, junto à ponte que leva seu nome. Os artistas Luciano Ferreira e Almir Pedro, a convite do Gabinete de Inovação Urbana, pintaram uma imagem do engenheiro com a ponte ao fundo.

