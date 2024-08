A- A+

PERNAMBUCO Com dois viveiros, Compesa irá doar mudas para o programa Plantar Juntos Viveiros ficam em Bonito e em Santa Cruz do Capibaribe

Com dois viveiros de plantas, a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) irá doar mudas para Plantar Juntos, iniciativa estadual de reflorestamento dos dois principais biomas de Pernambuco, a Mata Atlântica e a Caatinga.



A meta do Plantar Juntos é o plantio de 4 milhões de árvores até 2026, e o programa está em execução pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha.



Os viveiros da Compesa estão em Bonito e em Santa Cruz do Capibaribe, ambos no Agreste.



O viveiro de Bonito tem capacidade de produzir 100 mil mudas florestais nativas e plantas ornamentais por ano, enquanto o de Santa Cruz do Capibaribe, 50 mil.



O termo de adesão da Compesa à rede Plantar Juntos de Reflorestamento de Pernambuco foi assinado nesta sexta-feira (23) pelo presidente da Compesa, Alex Campos, e pela secretária de Meio Ambiente, Ana Luíza Ferreira, na sede do viveiro de Bonito.

O local fica ao lado da barragem do Prata, manancial responsável pelo abastecimento de água de cidades do Agreste, entre elas, Caruaru.

Além da assinatura do termo de adesão ao programa, o presidente Alex Campos e a secretária Ana Luíza conheceram o cultivo das mudas e plantaram árvores no local, ao lado do diretor de Engenharia e Sustentabilidade, Douglas Nóbrega e de técnicos das duas instituições.



"Os dois viveiros estão estruturados, mas, por orientação da governadora Raquel Lyra, iremos ampliar a nossa capacidade de produção para que a empresa possa se integrar aos esforços do governo nas suas políticas socioambientais e, assim, colaborar com um considerável contingente de mudas para o programa”, afirmou o presidente da Compesa, Alex Campos.

Segundo o presidente da Compesa, o Programa Florestar, no qual os viveiros estão abrigados, já desenvolve um trabalho socioambiental importante, dialogando com vários setores da sociedade, como professores, estudantes, agentes públicos, organizações sociais e comunidades, que se envolvem no trabalho de conscientização e preservação da natureza.

Para Ana Luíza Ferreira, secretária estadual de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha, o apoio da Compesa ao programa será fundamental para se atingir as metas estabelecidas pela governadora Raquel Lyra.

Aplicativo Plantar Juntos

Durante o evento de assinatura, a secretária Ana Luiza Ferreira catalogou as árvores plantadas no viveiro de Bonito no aplicativo do programa Plantar Juntos, desenvolvido mediante convênio entre a Semas-PE e a Universidade de Pernambuco (UPE).



O dispositivo é gratuito e pode ser baixado na Play Store e App Store. Após o cadastro, que é simples com nome e e-mail, o usuário pode inserir no aplicativo a sua muda.



Ele também pode escolher a espécie que está plantando, tirar uma foto da muda e dar um nome a ela, podendo até dedicá-la a alguém. Após o registro do plantio, é gerada uma certidão de nascimento da planta. Posteriormente, o aplicativo enviará mensagens ao usuário, solicitando atualização do status da árvore que foi plantada.



A ideia da Semas é que a secretaria possa acompanhar a evolução das espécies plantadas, monitorar a localidade e as condições da vegetação

Veja também

Venezuela EUA e 10 países latinos rejeitam decisão de tribunal venezuelano