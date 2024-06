Plantar Juntos: Raquel Lyra anuncia aplicativo com objetivo de plantar 4 milhões de árvores

A- A+

A governadora Raquel Lyra lançou o Movimento Plantar Juntos, que tem o objetivo de plantar 4 milhões de árvores em Pernambuco até 2026 com investimento de R$ 150 milhões, por meio de mudas de espécies da Mata Atlântica e da Caatinga. O evento de lançamento aconteceu nesta quarta-feira (5), em evento realizado no Centro Cultural Cais do Sertão, no bairro do Recife Antigo.

O Plantar Juntos se baseia na atuação de quatro agentes principais: ONGs, empresas, municípios e cidadãos. A população pode entrar no movimento através do aplicativo de mesmo nome. O app foi desenvolvido em parceria da Semas-PE e da Universidade de Pernambuco (UPE) e já está disponível para instalação na Play Store e Apple Store.

Assim, é possível fazer o plantio na área privada e contar com o monitoramento do Governo Estadual. As atividades de reflorestamento em áreas públicas dependem da participação dos municípios que precisam planejar os locais adequados.

O Movimento Plantar Juntos funciona também como uma união de interesse de empresas que querem doar mudas com as cidades que vão receber os plantios.

"No Dia Mundial do Meio Ambiente, o Governo de Pernambuco lança um grande movimento com a expectativa de que seja abraçado por nosso estado. Todo mundo plantando árvores. Nossa meta é plantar 4 milhões de árvores, mas claro que não vai ser de maneira desestruturada. Estamos organizando editais para autorizar Organizações Não-Governamentais (ONGs) para que possamnos ajudar com os trabalhos com as mudas, o plantio e o acompanhamento dessas árvores", disse a governadora Raquel Lyra.

Raquel aproveitou os debates da Semana do Meio Ambiente para citar as atividades que Pernambuco está fazendo para impedir catástrofes ambientais.

Um exemplo é na região de Jardim Monteverde, que foi atingida por deslizamentos em 2022 com 43 pessoas mortas, e será contemplado com obras que reuniram R$ 80 milhões de recursos. Dessse investimento, R$ 65 milhões são do Governo Estadual e R$ 15 milhões do Governo Federal.

"A gente tem destinado desde o início do nosso governo um trabalho muito forte num mapeamento das áreas de risco, através do fortalecimento da Defesa Civil. Com articulação com todos os municípios que tenham risco de desabamento em Pernambuco. Iniciamos os projetos para garantir investimentos nesses morros, encostas e barragens".

Importância das árvores

Secretária de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha, Ana Luiza Ferreira valorizou o aplicativo Plantar Juntos e destacou que o plantio de árvores é uma das principais ações para solucionar problemas ambientais.

"A gente espera que seja um pontapé de uma nova fase no meio ambiente de Pernambuco. Sabemos que a melhor tecnologia para frear as mudanças climáticas e melhorar nosso clima é a árvore. Uma tecnologia tão simples e acessível, mas que a gente precisa se mobilizar para fazer isso junto. Queremos que empresas, municípios e cidadãos venham plantar juntos com a gente".

Edital

Raquel Lyra e a secretária Mauricélia Montenegro assinam Edital. Foto Alexandre Aroreira/Folha de Pernambuco.

O evento no Centro Cultural Cais do Sertão também marcou o lançamento do Edital Cidades Resilientes, Cidades Inteligentes. De acordo com Mauricélia Montenegro, secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, o objetivo da proposta é aproximar os estudos acadêmicos das soluções práticas.

"A gente tem uma comunidade científica muito pujante, são três universidades federais com muita pesquisa na área. O objetivo do edital é incentivar que a academia traga soluções para o governo. As vezes a solução está pronta, mas precisa de um incentivo. O edital é uma forma da gente mitigar esses incidentes climáticos que sabemos que está acontecendo. A academia tem como contribuir com soluções", analisou.

