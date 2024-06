Governadora Raquel Lyra reforça ações na RMR e compara entregas de sua gestão às de Governos anteriores

A- A+

Ontem, a entrega de 271 títulos de propriedade a famílias da comunidade Roda de Fogo, Zona Oeste do Recife. E o anúncio de investimentos federais na ordem de R$ 270 milhões e outros R$ 86 milhões do Governo do Estado nas comunidades de Cabo Gato e Condor, no bairro de Peixinhos, em Olinda.

Hoje, a assinatura da integração do transporte público de Camaragibe ao Grande Recife Consórcio de Transportes. Pautas que evidenciam a necessidade da governadora Raquel Lyra (PSDB) de ficar mais perto da Região Metropolitana.

Na entrega de ontem fez cobranças e ousou comparar sua gestão à de Governos anteriores. Registrou que as famílias dos Torrões já tinham ouvido muitas promessas de receber a escritura de suas casas, a maioria no local há mais de 30 anos.

Apontou ter entregue, em um ano e quatro meses, mais títulos de propriedade - 5.458 - que nos últimos oito anos. Listou ter concluído residenciais que deveriam ter ficado prontos há uma década, como o do Canal do Jordão, o Mulheres de Tejucupapo e o Severino Quirino, em Caruaru.

“A gente não é de prometer muita coisa, mas quando se compromete não tem quem segure”, sustentou, provocando a plateia, em sua maioria formada por mulheres: “Temos muita coisa para mudar. Será que a gente começou?”.

Afirmou que as famílias presentes na Escola Pintor Lauro Villares sairiam dali sem medo de ser expulsas. “Ninguém mais tem o direito de bater à porta e tentar tirar vocês do seu chão. Moradia é prioridade pra gente”, enfatizou, sem esquecer de ressaltar o apoio do Governo Federal.

Aliança replicada

O secretário-executivo de Habitação do Recife e dirigente do PT em Pernambuco, Felipe Cury, não acha que o partido tenha se precipitado ao sugerir mudanças na Habitação, hoje com Ermes Costa como titular. Cury seria uma das indicações para a vaga, mas a legenda decidiu se aquietar. Também se aquietou na indicação do vice para a reeleição de João Campos. Em entrevista à Rádio Folha, o executivo disse ainda acreditar que o PT pode compor a chapa. Defende que a aliança nacional entre o PT e o PSB seja replicada no Recife.

Últimas horas

Até ontem só a secretária de Desenvolvimento Econômico de Olinda, Mirella Almeida, era nome certo para deixar a pasta e concorrer à prefeitura. Sai hoje. Os quatro secretários do prefeito João Campos recém-filiados a partidos políticos; o secretário de Turismo do Estado, Daniel Coelho; a ministra Luciana Santos; o assessor especial Mozart Sales devem ficar até os instantes finais. O prazo deixar ministérios e secretarias e partir para disputa majoritária acaba amanhã.

Juventude

O presidente do PP Jovem em Pernambuco, Alef Collins (PP), é pré-candidato a vereador no Recife. Nas inserções do partido para a TV, defenderá o combate às drogas em três lemas: recuperação, prevenção e transformação. Com a decisão, a vereadora missionária Michelle Collins, sua mãe, fica fora do páreo.

