Tecnologia Startup do Porto Digital promove debate sobre carreira na tecnologia na Campus Party Nordeste O evento acontece na Arena Pernambuco e traz palestras acerca do mercado tecnológico e empreendedorismo

Programação da Campus Party Nordeste começa nesta quarta-feira (4) na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife. O evento vai contar com a participação da Di2win, trazendo palestras sobre carreira na tecnologia e a revolução dos Gêmeos Digitais na Indústria e Negócios com Inteligência Artificial.

A startup embarcada no Porto Digital vai promover dois momentos na experiência, a primeira, nesta quinta (5), às 17h50, com a palestra da UX/UI Designer Júlia Lopes, juntamente com a Engenheira de Software no Cesar, Duda Oliveira, com o tema “Conselho de Amiga: A conversa que eu gostaria de ter tido quando comecei minha carreira na tecnologia”,no Palco Maker.

Já a segunda acontece na sexta (6), às 11h, no Palco Mundo, com o Head de Produto Rômulo César trazendo a abordagem “Gêmeos Digitais: Revolucionando Indústria e Negócios com Inteligência Artificial”.

“Vamos compartilhar a nossa trajetória, desde a época em que éramos adolescentes abrindo uma empresa até hoje, como Engenheira de software e Designer UX/UI. Os altos e baixos que enfrentamos e as escolhas que fizemos ao longo do caminho, com destaque para os conselhos e as lições que gostaríamos de ter ouvido quando começamos. Uma oportunidade para bate-papo sobre os desafios do mundo da tecnologia e refletir sobre como navegar por eles. Aquela conversa sincera e cheia de descobertas, como se estivéssemos tomando um café e compartilhando nossas aventuras e aprendizados”, destaca Júlia.

Entre os pontos altos que devem ilustrar o momento de Rômulo com o público, a solução de Processamento Inteligente de Documentos, o IDP, que utiliza tecnologia de ponta para extrair e processar dados automaticamente.

“Índices mostram vantagens de cerca de 80% de diminuição de esforço manual, 80% de redução de custos, 90% no aumento da produtividade e 10 vezes mais velocidade no fluxo de trabalho. Tudo através de uma abordagem prática, descomplicada, mostrando a aplicabilidade, eficiência e redução de consumo e custos”, frisa o expert.

