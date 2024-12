A- A+

Empregos Recife ultrapassa 102 mil empregos formais nos últimos quatro anos De acordo com os dados do Caged, Recife registrou a criação de 2.288 novos postos de trabalho, marcando o 11º mês consecutivo de saldo positivo em 2024

Dados de novembro do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), divulgados nesta sexta-feira (27), mostram a Recife com saldo positivo de empregos formais nos 11 meses do ano, com o acréscimo de mais 2.288 postos de trabalho no mês.

O número marca o segundo lugar no ranking do Nordeste e faz o Recife atingir o volume total de 102.065 empregos formais criados desde janeiro de 2021, início da gestão do prefeito João Campos, elevando o estoque de empregos ativos na cidade ao volume de 564.525.

“Uma das marcas da gestão do prefeito João Campos é a busca incessante por mais emprego e renda para as pessoas. A gente entrega uma marca emblemática de mais de 100 mil empregos com carteira assinada criados nos primeiros quatros anos, fruto de uma economia sólida e de uma parceria com o setor privado, que tem toda a estrutura da Prefeitura para fazer as atividades econômicas atuarem sem burocracias ou entraves. Está tudo pronto para que esse movimento acelere ainda mais nos próximos anos, criando oportunidades para quem vive no Recife”, destacou a secretária de Desenvolvimento Econômico do Recife, Joana Portela Florêncio.

Dados

O saldo de 2.288 empregos do mês de novembro é resultado de 18.270 admissões e 15.982 desligamentos.

O setor de comércio foi o principal motor da geração de empregos em novembro, contabilizando 4.526 contratações e 3.137 desligamentos, resultando em um saldo positivo de 1.389 postos.

Em segundo lugar, o setor de serviços também apresentou um desempenho significativo, com a criação de 1.332 postos de trabalho.

A agropecuária contribuiu com três novas vagas, já os setores de construção e indústria apresentaram redução no número de vagas, com -282 e -154 postos, respectivamente.

Estratificando os dados por gênero, escolaridade e idade, as mulheres lideraram o cenário, com 1.757 novas vagas, enquanto os homens somaram 531.

Os profissionais com ensino médio completo apresentaram o melhor saldo positivo por grau de instrução, com 2.231 contratações em novembro de 2024.

Quanto à faixa etária, o maior número de empregos formais ocorreu entre os 18 a 24 anos, totalizando 1.764 novos empregos.

Ranking do Nordeste:

Salvador/BA: 2.744

Recife/PE: 2.288

Fortaleza/CE: 1.892

João Pessoa/PB: 1.529

São Luís/MA: 1.039

Aracaju/SE: 952

Maceió/AL: 948

Natal/RN: 836

Teresina/PI: 527



