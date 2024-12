A- A+

BRASIL Governo mostra balanço sobre impacto da Covid: 34,9% dos brasileiros perderam o emprego na pandemia Ministra da Saúde apresenta dados do 'maior levantamento realizado no mundo em base populacional'

O Ministério da Saúde afirmou nesta quarta-feira que 34,9% da população brasileira perdeu o emprego durante a pandemia de covid-19.



O número faz parte da pesquisa Epicovid 2.0: Inquérito nacional para avaliação da real dimensão da pandemia de Covid-19 no Brasil".

Ao todo, 33.250 pessoas foram entrevistadas pelos pesquisadores da pasta. O estudo mostra ainda que 48,6% dos brasileiros tiveram uma redução na renda em razão da pandemia.



Desses, 47,4% entraram em situação de insegurança alimentar. Ou seja, não tinham a garantia de prover seu alimento diariamente.

Durante a apresentação dos resultados, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou que o levantamento é o maior realizado no mundo em base populacional e destacou que sua gestão seguirá apoiando pesquisas. Ao todo, a pasta investiu R$ 8 milhões no levantamento.

Ministra Nísia Trindade

— Trata-se do maior estudo de base populacional sobre covid no Brasil. Foi um investimento de mais de R$ 8 milhões. O Ministério da Saúde vê a importância disso e manteremos essa linha de apoio aos estudos. É o maior estudo do mundo em termos de base populacional — destacou a ministra em sua fala de abertura.

Sintomas

Entre as 60 milhões de pessoas infectadas pelo coronavírus, 18,9% relatam sintomas após a doença.



Os mais comuns são ansiedade (33%), cansaço (25,9%), dificuldade de concentração (16,9%) e perda de memória (12,7%).

Vacina

A maioria dos entrevistados (57,6%) afirmaram acreditar na vacina, e 0,5% não acreditam na existência do vírus.



Outros 31% relataram que a vacina poderia fazer mal à saúde. Ao todo, 90,2% tomou ao menos uma dose de vacina; 84,6% completou o esquema vacinal com duas doses.

O estudo mostra ainda que a taxa de hospitalização foi maior entre aqueles com menor renda. A maior proporção estava no Nordeste (7,6%), e Centro Oeste (5,5%).

