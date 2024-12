Covid-19: vacina passa a ser de rotina para idosos e gestantes; saiba onde se imunizar na sua cidade

A- A+

O Ministério da Saúde anunciou a inclusão da vacina contra a Covid-19 no calendário de rotina para idosos a partir de 60 anos e gestantes.

A pasta do governo federal, que encaminhou novos lotes com doses a todos os estados na semana passada, atualizou a estratégia da imunização.

A partir de agora, grávidas deverão ser imunizadas com uma dose a cada gestação. Idosos maiores de 60 anos receberão uma dose da vacina a cada seis meses.

O Portal Folha de Pernambuco consultou prefeituras do Estado para saber como está o processo de vacinação nas cidades. Confira:

Recife

No Recife, a vacina contra a Covid-19 é aplicada sem agendamento. Para receber a dose, o morador da cidade pode procurar o local mais próximo e conveniente, segundo a prefeitura.

Entre os pontos disponíveis, estão os shoppings Recife, RioMar e Boa Vista, policlínicas, Upinhas e outras unidades de saúde do município.

Confira aqui a lista completa com locais, endereços, público atendido e horários de funcionamento.



Olinda

A Secretaria de Saúde de Olinda informou que a programação vacinal está disponível em toda a rede de saúde municipal.

As vacinas podem ser recebidas de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nas Policlínicas e Unidades Básicas de Saúde.

Além disso, há um ponto de vacinação no Shopping Patteo, onde as vacinas estão disponíveis das 9h às 16h.



Jaboatão dos Guararapes

Seguindo a orientação do Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde de Jaboatão dos Guararapes incluiu os idosos e as gestantes na vacinação de rotina contra a Covid-19.

A partir desta terça-feira (17), informou a pasta, as vacinas estão disponíveis em unidades de referência, nas sete regionais do município.

O atendimento nesses locais de imunização é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h. Confira os locais:

Regional 1: Policlínica Mariinha Melo - Vila Rica

Regional 2: Policlínica Cônego Pedro - Cavaleiro

Regional 3: Policlínica Manoel Calheiros - Curado

Regional 4: UBT Marcos Freire - Marcos Freire

Regional 5: Policlínica Carneiro Lins - Guararapes

Regional 6: USF Catamarã - Candeias; USF Barra 1 - Barra de Jangada; UBT Dom Helder - Candeias

Regional 7: Policlínica Leopoldina Tenório - Jardim Jordão

Vacinação contra a Covid-19 | Foto: Erasmo Salomão/Ministério da Saúde

Cabo de Santo Agostinho

A Secretaria de Saúde do Cabo de Santo Agostinho informou ter recebido novas doses do Ministério da Saúde e dará início à vacinação dos grupos prioritários nesta quarta-feira (18), nas 48 unidades de saúde do município. As equipes de saúde passam por capacitação ao longo desta semana.



Araçoiaba

A Prefeitura de Araçoiaba informou que gestantes e idosos já estão sendo incluídos na campanha de vacinação. Os profissionais de saúde estão, segundo a gestão municipal, orientados e cientes da inclusão desses grupos na rotina de imunização.

A vacinação ocorre no Centro de Vacinação, de segunda a sexta-feira, nos horários de 8h às 12h e 13h às 16h.

Vacinação contra a Covid-19

O Ministério da Saúde explicou que gestantes e idosos eram parte do grupo prioritário da vacina contra a Covid-19. O imunizante para as pessoas desse grupo virou de rotina, seguindo o Calendário Nacional de Vacinação.

Crianças de 6 meses a menores de 5 anos foram incorporadas à vacinação de rotina no início deste ano.

Portanto, assim fica o esquema de vacinação:

- Crianças de seis meses a menores de cinco anos: até três doses

- Gestantes: uma dose a cada gestação

- Idosos (60 anos ou mais): uma dose a cada seis meses

- Imunocomprometidos: uma dose a cada seis meses

- Outros grupos prioritários: uma dose a cada ano

- Crianças a partir de 5 anos de idade que NÃO fazem parte dos grupos especiais e nunca foram vacinadas: uma de vacina Covid-19 disponível e recomendada para a faixa etária

Os seguintes grupos são prioritários e devem realizar a vacinação a cada ano: pessoas vivendo em instituições de longa permanência; indígenas; ribeirinhos; quilombolas; puérperas; trabalhadores da saúde; pessoas com deficiência permanente; pessoas com comorbidades; pessoas privadas de liberdade; funcionários do sistema de privação de liberdade; adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas e pessoas em situação de rua.

Atualmente, o País tem três vacinas em uso: Pfizer adulto e pediátrica (vacina mRNA), Moderna (vacina mRNA) e Covovax (vacina recombinante).

