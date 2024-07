A- A+

reforma tributária Reforma Tributária: carros elétricos e jogos de azar são incluídos no imposto do pecado Parecer de grupo de trabalho da Câmara é apresentada em entrevista coletiva nesta quinta-feira

O relatório de regulamentação da Reforma Tributária divulgado nesta quinta-feira incluiu carros elétricos e jogos azar na cobrança do Imposto Seletivo.

Os parlamentares do grupo de trabalho que analisa o tema na Câmara apostam que, com mais produtos no chamado imposto do pecado, será possível baixar a alíquota padrão manter a alíquota padrão em 26,5%, conforme propôs a equipe econômica.

O imposto seletivo incide sobre produtos considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente.

Esses produtos terão uma alíquota maior para compensar outros itens isentos de imposto e com alíquota diferenciada.

Havia expectativa de taxar armas como imposto seletivo, mas isso não ocorreu.

Seria uma forma de compensar a inclusão da carne na cesta básica zerada. Contudo, as carnes também ficaram de fora.

Veja os setores incluídos no imposto seletivo:

Veículos (elétrico e de golfe)

Embarcações e aeronave

Produtos fumígenos;

Bebidas alcoólicas

Bebidas açucaradas

Bens minerais

Concursos de prognósticos e fantasy games

