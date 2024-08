Reforma Tributária: Fazenda confirma elevação da alíquota padrão para até 27,99%

A- A+

O Ministério da Fazenda confirmou que a alíquota padrão do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) pode chegar a 27,99%, depois das alterações feitas pela Câmara dos Deputados na regulamentação da proposta. A reportagem do GLOBO havia antecipado que o índice poderia chegar a 28%.

Em nota técnica, a equipe econômica afirma que o impacto na alíquota prevista anteriormente, de 26,5%, pode variar entre 1,44 e 1,49 pontos percentuais. Com isso, a alíquota terá uma elevação até 27,94%, no mínimo, e a 27,99%, no máximo.

A mudança com maior peso foi a inclusão das carnes na cesta básica, com elevação de até 0,56 ponto porcentual, seguido do aumento de benefício tributário para o mercado imobiliário, com impacto de até 0,28 ponto.

A regulamentação da Reforma Tributária ampliou a redução de 20% para 40% do valor da alíquota de referência a ser paga nas atividades de compra e venda de imóveis, além de serviços de construção.

O novo sistema de impostos criará o IVA (Imposto sobre Valor Agregado), que unirá PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS. Depois da arrecadação, o IVA será dividido em duas partes, chamado de IVA dual. Uma delas irá se tornar o CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), destinado para a União, e o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) para estados e municípios.

A inclusão dos queijos levou a um aumento de até 0,13 ponto porcentual. Já o acréscimo de medicamentos na alíquota reduzida causou elevação de 0,12. Outros alimentos incluídos na cesta básica, como sal, farinhas, aveia, óleos de milho e babaçu, plantas e flores, causam um impacto de até 0,10 ponto porcentual.

A regulamentação estabelece que a cobrança de Imposto Seletivo para extração de minérios será fixada em uma alíquota de 0,25%. Antes esse valor poderia chegar até 1%. Isso elevou o impacto na alíquota de IVA em até 0,11 pontos.

A inclusão das bets no imposto seletivo reduz a alíquota padrão em apenas 0,06 ponto percentual.

