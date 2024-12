A- A+

Turismo Rota da Fé celebra religiões afro-indígenas e amplia o turismo cultural em Pernambuco Nova rota turística promove diversidade religiosa e promete potencializar economia do turismo no Estado

A Secretaria de Turismo e Lazer de Pernambuco, em parceria com a Empetur, lançou nesta quarta-feira (11) a "Rota da Fé em Pernambuco Religiões de Matriz Afro-Indígena". Realizado no Centro de Convenções, o evento reuniu representantes do setor turístico e lideranças religiosas para apresentar o projeto, que busca valorizar tradições afro-indígenas e impulsionar o turismo cultural.

A rota mapeia templos e espaços sagrados de religiões como o Candomblé, Umbanda e Jurema Sagrada, reforçando o papel dessas tradições na identidade cultural e na economia criativa do Estado. Além disso, a iniciativa também marcou a abertura da 71ª Reunião do Conselho Estadual de Turismo, que discutiu estratégias para o setor em 2025.

O secretário de Turismo, Paulo Nery, destacou a relevância do projeto. "Nossas religiões de matriz afro-indígena, como o Candomblé, Umbanda e Jurema Sagrada, são ricas em cultura para todo o país. Estamos muito felizes, enquanto Estado de Pernambuco, por lançar o segundo fascículo da Rota da Fé, um projeto que avança nesse segmento de enorme potencial", afirmou.

Eduardo Loyo, presidente da Empetur, reforçou o papel das câmaras temáticas no planejamento do turismo religioso em Pernambuco. "Essas câmaras têm sido fundamentais para discutir assuntos mais específicos. Já tivemos muitos avanços na cultura religiosa, e este projeto é mais um exemplo disso. Tenho certeza de que, trabalhando juntos, vamos exaltar o turismo religioso e atrair ainda mais turistas para Pernambuco", disse.

Tata Kambondu Francisco Neto, membro do Fórum Diálogos de Pernambuco, ressaltou o impacto da nova rota para o povo de matriz africana e seu papel no turismo étnico.

"A importância desse material é inegável para o nosso povo de matriz africana. Ele protege e valoriza o nosso legado cultural, que leva a riqueza da nossa cultura popular para além das fronteiras do estado", declarou, destacando a conexão das manifestações culturais de origem afrodescendente, como o Afoxé, Maracatu e Samba, com o turismo local.

Expansão

O lançamento da "Rota da Fé" integra a estratégia de diversificação do turismo pernambucano, que já inclui roteiros como as celebrações juninas e as rotas de arte sacra. A expectativa é atrair turistas nacionais e estrangeiros interessados em experiências autênticas.

As próximas etapas do projeto envolvem a capacitação de guias turísticos e a promoção da rota em eventos nacionais e internacionais, fortalecendo o setor como motor da economia estadual.

