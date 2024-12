A- A+

Turismo Sudene e Embratur firmam acordo para apoiar soluções inovadoras voltadas ao turismo O investimento será de R$ 3 milhões, sendo R$ 2,8 milhões da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste

Com investimento de R$ 3 milhões, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e a Embratur lançarão o edital “Plataforma de Inovação Tecnológica para o Desenvolvimento do Turismo”. O objetivo é apoiar a colaboração entre empresas do setor turístico e startups, promovendo a validação de inovações tecnológicas com potencial de mercado.

A parceria, firmada pelas duas instituições, aconteceu nesta terça-feira (10), em Brasília, a partir da assinatura de acordo de cooperação técnica.

Do montante investido no projeto, R$ 2,8 milhões são recursos da Sudene oriundos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) para pesquisa, desenvolvimento e inovação. A iniciativa tem foco nos 11 estados da área de atuação da Autarquia.

“Queremos melhorar o posicionamento do Brasil como destino turístico internacional, por meio da qualificação do trade turístico, promovendo transformação digital, sustentabilidade e inovação”, explicou o superintendente da Sudene, Danilo Cabral.

O gestor destacou que o papel da Autarquia é pensar o Nordeste, planejar ações e integrar as políticas públicas que têm a ver com o território nordestino e todas as suas especificidades.

“Nesse sentido, temos buscado parceiros para potencializar as ações e a Embratur é estratégica pelo potencial que o turismo tem de geração de oportunidades”, disse.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, comentou sobre o trabalho do Governo Federal de tornar o País mais competitivo e conectado com as condições globais.

“Isso foi fundamental para os resultados que alcançamos, com recorde de receita, no número de turistas, por exemplo. E o Nordeste é estratégico para que o Brasil se torne ainda mais conhecido e visitado pelo mundo. Essa parceria entre a Sudene e a Embratur é uma grande vitória e um grande investimento para a Região”.

De acordo com dados da Embratur, entre janeiro e setembro de 2024, o Nordeste recebeu 225.869 turistas estrangeiros, um aumento de 37,5% em relação ao mesmo período de 2023. O turismo representa cerca de 5% do Produto Interno Bruto (PIB) da região, ante 4,4% para a economia nacional.

Juventude

Em Brasília, o superintendente Danilo Cabral também esteve na Secretaria Nacional de Juventude, para tratar sobre ações voltadas para os jovens.

Ele comentou sobre as tratativas para o lançamento de um edital para a juventude, a exemplo do Inova Mulher, voltado para o empreendedorismo feminino.

“Nós estamos preparando uma ação importante que deverá ser lançada na Bienal da União Nacional dos Estudantes (Une), marcada para o fim de janeiro, em Pernambuco”, disse Cabral.

