Governo enviará projeto de isenção do IR para quem recebe até R$ 5 mil ainda neste ano, diz Durigan

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta terça-feira que o governo vai enviar ao Congresso ainda neste ano o projeto que prevê isenção de imposto de renda (IR) para quem recebe até R$ 5 mil ainda neste ano. A votação, porém, ficará para 2025 e a medida só entra em vigor no ano seguinte.

Segundo Durigan, a decisão é do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

— A previsão é de que a gente envie este ano, essa é uma decisão do presidente com o ministro Haddad. Mas o projeto está pronto — disse a jornalistas nesta terça (10).

Em pronunciamento na televisão em outubro o governo anunciou que vai enviar um projeto de lei que prevê o aumento da faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil.

A discussão do tema no Congresso, no entanto, deve ficar para 2025, já que a pauta está travada com temas como o pacote de cortes de gastos, reforma tributária e Orçamento.

De acordo com Dario, o projeto já está pronto para ser enviado.

— O projeto da renda está pronto, é proposta da Fazenda, a gente que levantou esse projeto tentando viabilizar a isenção.

