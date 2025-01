A- A+

Tecnologia Samsung lança S25 com mais inteligência artificial e preços a partir de R$ 6.999 Vendas começam hoje no Brasil. Coreana fez evento nos Estados Unidos para anunciar nova família do smartphone

A Samsung apresentou nesta quarta-feira em evento nos Estados Unidos sua nova linha de smartphones premium com o lançamento do Galaxy S25 que virá com novas funções de inteligência artificial generativa. Serão três modelos: o regular, o S25+ e S25 Ultra.

Os preços no Brasil variam de R$ 6.999 a R$ 14.999. As vendas começam hoje com entregas a partir de 17 de fevereiro.

Segundo a Samsung, a nova família de smartphone conta com uma plataforma de IA especial, a One Ui 7, baseada no Android, do Google, que consegue entender o contexto das necessidades do usuário oferecendo novas experiências, como interpretar textos, falas, imagens e vídeos, proporcionando interações mais naturais a partir de comando de voz.

Assim, na prática, será possível pedir para o próprio celular encontrar uma foto específica na galeria ou ajustar o tamanho das fontes em configurações através de simples comandos de voz.

É a chamada IA multimodal, principal tendência das empresas de tecnologia neste ano.

O pontapé inicial começou no fim do ano passado, quando a americana Qualcomm apresentou o chip Snapdragon 8 Elite, que permite novas funções de IA nos smartphones por ter maior capacidade de processamento.

Para a família S25, a Qualcomm e a Samsung trabalham numa versão especial do chip.

Botão para ativar o Gemini

Com o Google, os novos aparelhos da Samsung terão um botão lateral para ativar o Gemini, a IA generativa do Google.

Com isso, será possível realizar interações integradas entre os aplicativos da Samsung e do Google, além de aplicativos como o Spotify, calendário, entre outros.

Veja os preços:

Galaxy S25

Tela de 6,2 polegadas

Nas cores prata, azul marinho, azul e verde

128 GB R$ 6.999

256 GB R$ 7.499

512 GB R$ 8.499

Galaxy S25+

Tela de 6,7 polegadas

Nas cores prata, azul marinho, azul e verde

256 GB R$ 8.499

512 GB R$ 9.499

Galaxy S25 Ultra

Tela de 6,9 polegadas

Nas cores titânio azul, titânio preto, titânio prata e titânio cinza

256 GB R$ 11.999

512 GB R$ 12.999

1 TB R$ 14.9

Os preços do S25 chegam maiores em relação ao S24, que variavam de R$ 5.999 a R$ 12.999 em janeiro do ano passado, quando foram lançados.

Mas, apesar da alta, os novos modelos contam com mais recursos de IA, o que naturalmente tornam os produtos mais completos.

Para o lançamento, a Samsung criou a promoção memória em dobro. Ou seja, quem comprar entre hoje e amanhã, um modelo com 128 GB de memória, por exemplo, ganha a versão superior, com 256GB.

