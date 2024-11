Secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco destaca ações para promover setor em 2025

A- A+

Em entrevista à Folha de Pernambuco, o secretário de Turismo e Lazer, Paulo Nery, falou sobre prioridades e expectativas para 2025, preparativos para o Carnaval e o São João, a interiorização do turismo, e o fortalecimento do Litoral Norte como destino.

1. Quais são as prioridades da secretaria para 2025?

“Nosso objetivo para o ano que vem é contemplar o desenvolvimento sustentável do turismo, valorizando a cultura local e preservando o patrimônio natural. Entre as prioridades, destacam-se: o fortalecimento de lugares simbólicos; a criação de roteiros turísticos acessíveis; a revitalização do turismo no Litoral Norte; a interiorização do turismo; o desenvolvimento do turismo religioso; a continuidade do receptivo aos cruzeiros marítimos e a criação de um selo símbolo para fortalecer a identidade pernambucana. Além disso, seguir investindo em qualificação profissional, infraestrutura e promoção, para garantirmos experiências únicas para os visitantes”.

2. Entre os projetos na área de turismo, desenvolvidos nos primeiros dois anos da atual gestão, quais o senhor destaca?

“A gestão da Governadora Raquel Lyra tem implementado um plano estratégico para fortalecer ainda mais o setor do turismo e consolidar Pernambuco como um dos destinos turísticos mais relevantes do Brasil. Para alcançar essa meta, estamos investindo em diversas ações, que incluem não apenas recursos financeiros, mas a articulação com parceiros privados, outras secretarias e órgãos do Estaduais”.

3. Qual a expectativa para o Carnaval do próximo ano e como estão os preparativos?

“O Carnaval e o São João são nossos grandes patrimônios culturais. Para o ano que vem, nossa expectativa é garantir uma festa cada ano mais bonita e atrativa para nossos turistas. Já iniciamos os preparativos e para garantir a riqueza e a diversidade dessas festas em todo o Estado, a Secretaria de Cultura, em parceria com a Fundarpe, Setur e Empetur, abriu as inscrições para a convocatória dos ciclos Carnavalesco e Junino 2025. A iniciativa visa fortalecer a cultura, valorizando nossas tradições e promovendo a participação de artistas, grupos e coletivos de todas as 12 Regiões de Desenvolvimento”.

4. Pernambuco atraiu 633 mil viagens domésticas, em 2023, segundo o IBGE. O número é 71% maior do que o registrado em 2021, ano da última pesquisa. Quais ações possibilitaram esse incremento?

“O Estado se tornou o primeiro do Norte-Nordeste a contar com voos diretos para todas as capitais brasileiras durante a alta temporada, fruto de parcerias estratégicas, especialmente com a Azul Viagens. O Aeroporto Internacional dos Guararapes está se consolidando como o maior do Norte-Nordeste e entre os maiores do Brasil em movimentação de passageiros. Então, todos esses bons resultados são fruto das articulações do Estado junto às companhias aéreas. Além disso, a gestão Raquel Lyra tem feito investimentos na infraestrutura de Pernambuco para garantir o bem-estar da população. Se o Estado for bom para quem já mora aqui, ele também vai ser bom para quem nos visita. Entre os exemplos, posso citar o lançamento do PE na Estrada, programa que vai investir mais de R$ 5 bilhões na infraestrutura viária”.

5. Em setembro, a pasta lançou a campanha “Verão Pernambuco, Deixa Rolar”. Quais ações estão sendo realizadas e qual o incremento esperado a partir da iniciativa?

“A campanha reforça a imagem de Pernambuco como um destino completo e convidativo, incentivando a busca pelos nossos destinos durante a alta temporada. As ativações aconteceram no Brasil e em Países da América Latina ao longo do mês de outubro. Com essa iniciativa, Pernambuco tem a chance de se consolidar como um destino de verão único e repleto de atrações, estimulando o crescimento sustentável do setor turístico”.

6. Como a secretaria se relaciona com o trade turístico do Estado? Quais as demandas do setor e como o Governo tem feito para atender?

“A cada trimestre, promovemos reuniões com os representantes do trade por meio do Conselho Estadual de Turismo de Pernambuco, onde discutimos estratégias e ouvimos as demandas dos atores locais para aprimorar nossos destinos e atrair mais visitantes. Recentemente, embarcamos em uma missão internacional com o trade de Porto de Galinhas, participando do roadshow Porto de Galinhas na Argentina e no Chile. Essa ação foi uma oportunidade de promover Pernambuco nos mercados latino-americanos, reforçando a visibilidade de nossos destinos e criando novas conexões com o público internacional. Também nos reunimos com representantes do trade do Litoral Norte, onde empresários e profissionais do setor turístico da região discutiram propostas para impulsionar o turismo e fortalecer a economia local”.

7. O que a secretaria tem feito para incentivar o turismo nos municípios do Interior e no Litoral Norte do Estado?

“O Litoral Norte tem um papel fundamental no desenvolvimento do turismo do Estado. Reconhecendo essa importância, temos intensificado nossas ações de relacionamento com o trade turístico da região e com prefeitos eleitos, ouvindo as necessidades do setor e trabalhando para fortalecer a infraestrutura e os serviços locais. Estamos investindo na formação profissional, especialmente no turismo de aventura, com foco em capacitação e segurança, para garantir experiências de qualidade. Além disso, a reabertura do Projeto Peixe-Boi em Itamaracá é uma de nossas prioridades. Estamos em contato direto com o ICMBio para viabilizar essa retomada, que valoriza a preservação ambiental e reforça o turismo ecológico e educativo na região”.

