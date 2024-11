A- A+

MERCADO Senado adia votação do PL do mercado de crédito de carbono em acordo da relatora com oposição Pacheco disse que o adiamento não significa uma "busca de protagonismo do Senado ou da Câmara"

O Senado adiou a votação do projeto de lei do mercado de crédito de carbono para a próxima terça-feira, 12, após um acordo da relatora, Leila Barros (PDT-DF), com a oposição.

O principal motivo para o adiamento foram os pedidos de senadores da oposição para que o texto não fosse votado pelo sistema semipresencial.

A sessão desta terça está sendo realizada com a possibilidade de parlamentares participarem à distância.

Pacheco disse que o adiamento não significa uma "busca de protagonismo do Senado ou da Câmara". As duas Casas do Congresso protagonizaram, nos últimos meses, um embate, tanto regimental, quanto de mérito, sobre o texto da regulamentação do mercado de crédito de carbono.

"Podemos fazer encaminhamento de acordo para que reservemos a apreciação deste projeto, tanto texto-base, quanto destaques, na próxima terça-feira, no sistema presencial, com o compromisso de todos de que não haverá obstrução, tempo necessário para os últimos ajustes e celebrar o acordo devido com o Câmara. Não estamos em busca de protagonismo do Senado ou da Câmara. É uma responsabilidade do Congresso como um todo entregar o melhor texto possível", declarou ele.

O projeto era o principal item da pauta do Senado nesta terça-feira, 5, e chegou a ser anunciado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, no 2º Simpósio da Liberdade Econômica, evento do qual ele participou em Brasília.

Veja também

EVENTO Feirão de empregos, promovido pelo Governo do Estado, oferece mais de mil vagas em 34 empresas