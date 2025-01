A- A+

MERCADO Setor de alimentação fora do lar registra mais de 148 mil novas empresas em 12 meses Número reflete um momento de confiança no mercado e potencial de recuperação econômica para bares e restaurantes.

O setor de alimentação fora do lar continua mostrando sua força como um dos pilares da economia brasileira. Segundo levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), entre novembro 2023 e novembro de 2024, foram abertas 148.232 novas empresas no segmento, considerando apenas aquelas registradas fora da categoria MEI (Microempreendedor individual).

O número reflete um momento de confiança no mercado e potencial de recuperação econômica para os bares e restaurantes. O número de MEIs teve queda expressiva no período, saindo de 860 mil CNPJs para cerca de 660 mil. Boa parte deles cresceram e se transformaram em microempresas.

Outra parte teve baixa por parte da Receita Federal, por falta de pagamento das obrigações. São MEIs abertos por pessoas que perderam emprego na pandemia e deixaram de pagar a Declaração Anual de Faturamento (DAS) após conseguir nova recolocação.

Com isso, são 1,35 milhão de empresas no setor, sendo que 53,31% são não-MEIs. Para Paulo Solmucci, presidente-executivo da Abrasel, os dados evidenciam o papel estratégico do setor na geração de empregos e renda no país.

"O aumento na abertura de CNPJs não-MEIs mostra um fortalecimento do setor, que agora tem em sua maioria empresas com porte mais robusto, que empregam mais e pagam mais impostos. Os MEIs era maioria desde maio de 2020, agora estamos voltando a uma configuração mais saudável e equilibrada", analisa Solmucci.

O otimismo também se reflete na expectativa de faturamento das empresas no setor. Pesquisa recente da Abrasel, indicou que 73% dos empreendedores esperam aumentar as vendas no primeiro trimestre de 2025 em relação ao mesmo período do ano passado.

“A confiança dos empreendedores reflete a importância do setor para a economia e para a geração de empregos. É um momento positivo que precisa ser acompanhado por ações concretas para apoiar essa retomada. Há uma preocupação grande em relação ao aumento de juros e ao dólar, e nosso setor é um dos que mais sentem este tipo de influência” completa.

