Mover Taxação de importados foi aprovada de forma "simbólica" no Senado; veja quem se manifestou contra Tributação de compras realizadas no exterior foi aprovada no Senado Federal e seguirá para sanção

O Senado aprovou nesta terça-feira, de forma simbólica, um destaque que recolocou no projeto de lei do Mover a previsão do Imposto de Importação para compras no exterior de até US$ 50 (cerca de R$ 250 pela cotação atual), popularmente conhecida como "taxa da blusinha". O texto voltará para a Câmara em razão de mudanças realizadas no Senado.

A votação do texto foi realizada nesta terça-feira após o relator do projeto, o senador Rodrigo Cunha (Podemos-AL), surpreender e retirar a previsão do imposto do projeto, que foi incluída pela Câmara dos Deputados.

O texto-base do projeto trata de incentivos para a indústria automobilística, mas a taxação dos importados foi incluída pelos deputados mesmo não sendo parte do tema principal da proposta, prática conhecida no Legislativo como "jabuti".

Como a votação foi simbólica, o Senado registrou apenas os nomes dos senadores que se posicionaram contra. Saiba quem foram:

Mecias de Jesus (Republicanos-RR)

Alessandro Vieira (MDB-SE)

Jaime Bagattoli (PL-RO)

Cleitinho (Republicanos-MG)

Marcos Rogério (PL-RO)

Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

Eduardo Girão (NOVO-CE)

Rodrigo Cunha (Podemos-AL)

Carlos Portinho (PL-RJ)

Rogério Marinho (PL-RN)

Irajá (PSD-TO)

Wilder Morais (PL-GO)

Romário (PL-RJ)

