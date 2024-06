A- A+

Mover Senado aprova texto-base de projeto do Mover, de incentivo para carros Proposta prevê que as empresas do setor automobilístico que produzem no Brasil poderão obter créditos para pagar imposto

Senadores aprovaram, por 67 votos e nenhum contra, nesta quarta-feira, o texto-base do projeto de lei que cria incentivos para a indústria automobística, chamado de “Mover”. Os parlamentares devem votar ainda os destaques –pedidos de alteração à proposta.

Entre os destaques que serão votados recolocar no projeto ou não a previsão do Imposto de Importação para compras no exterior de até US$ 50 (cerca de R$ 250 pela cotação atual) por pessoas físicas, a “taxa da blusinha”.

Após o fim da votação dos destaques, o texto deverá ainda retornar à Câmara por ter sofrido alterações no Senado, antes de ir à sanção ou veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Entre os destaques a serem votados ainda há um defendido pela oposição, do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), para que produtos nacionais também tenham alíquotas reduzidas e não paguem mais do que 20% de tributos.

Mover

O texto-base aprovado até esse ponto pelos senadores prevê que as empresas do setor automobilístico que produzem no Brasil poderão obter créditos financeiros a serem usados para abatimento de quaisquer tributos administrados pela Receita Federal ou até serem ressarcidos em dinheiro até 2028.

O programa é uma prioridade do Palácio do Planalto e visa modernizar a indústria automotiva brasileira no rumo da economia verde.

A proposta determina ainda que as empresas que investirem em pesquisa, desenvolvimento e produção de tecnologias sustentáveis para a indústria automotiva poderão receber créditos financeiros. A proposta prevê um escalonamento dos recursos destinados a esse incentivo que começa com R$ 3,5 bilhões neste ano e chega a R$ 4,1 bilhões em 2028.

A proposta também define a criação de um imposto “verde” sobre produtos industrializados que poderá elevar ou reduzir a alíquota do tributo sobre o veículo com base em seu impacto ambiental.

Surpresa do relator

O projeto deveria ter sido votado ontem pelos senadores, mas análise foi adiada, após o relator, senador Rodrigo Cunha (Podemos-AL), surpreender boa parte dos seus colegas ao retirar todos os “jabutis” (matéria estranha ao tema principal de uma proposta legislativa) do seu parecer, inclusive a previsão do imposto.

Esse imposto ficou conhecido, como a “taxação da blusinha” porque atinge diretamente as compras feitas em sites estrangeiros, como os asiáticos Shein e Shopee.

A decisão de Cunha também irritou o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), um dos principais incentivadores da “taxa da blusinha”.

— Acho que o Mover tem sérios riscos de cair junto, não ser mais votado na Câmara. Isso eu penso de algumas conversas que eu tive — declarou Lira ontem.

O relator era até então considerado um aliado de Lira, que negociou diretamente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a aprovação da taxação pelos deputados. Lira e Cunha estão envolvidos diretamente nas articulações sobre as eleições municipais de Maceió, em Alagoas.

Outros jabutis retirados pelo relator

Pelo projeto da Câmara, o conteúdo local mínimo obrigatório a ser exigido em licitações de blocos para a exploração e produção de petróleo e gás natural sob regime de partilha de produção, que rege os campos do pré-sal, deve ser de 20% na fase de exploração e de 30% na de construção de poço, entre outras exigências. No regime de concessão, ou seja, fora do pré-sal, será de 50% nas principais etapas do projeto.

Atualmente, já existe parâmetro para conteúdo local na produção de petróleo e gás, mas eles são fixados pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) — órgão de ministros do governo chefiado pela pasta de Minas e Energia — e pela (Agência Nacional de Petróleo (ANP) de acordo com as características do projeto.

Outro "jabuti" inserido favoreceu a indústria de bicicletas com isenção de impostos, informou a coluna Capital, do Globo. Sobre esse tema, o senador Eduardo Braga (MDB-AM) apresentou uma emenda para que esse benefício à indústria de bicicletas seja válido apenas para a Zona Franca de Manaus.

