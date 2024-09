A- A+

FMotors Test drive: Fiat Toro Ultra 2024 vale a pena? Veja prós e contras do modelo Versão topo de linha da picape, a Toro Ultra agrada na performance on e off road

O blog FMotors fez o test drive da Fiat Toro Ultra 2024, uma das líderes de mercado no segmento de picapes e que é fabricada no Polo Automotivo Stellantis de Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

A versão é uma das topo de linha do modelo, que vem com motor 2.0 16V turbo diesel com 357 Nm de torque e 170 cv combinado ao sofisticado e eficiente câmbio automático de última geração de nove marchas, além da tração 4x4.

Com a chegada da Fiat Titano e da Ram Rampage, a montadora teve que aprimorar os detalhes da picape para que ela ainda seja uma opção atraente para o público.

A começar pelo design, ainda mais robusto, porém garantindo mais sofisticação alinhada ao conforto e esportividade já característicos do modelo.

Na frente, já se destaca a moldura em preto brilhante com formato hexagonal da grade frontal. Os detalhes em vermelho no logo da Fiat escurecido e no friso decorativo deixam o carro mais elegante, principalmente quando contrasta com a cor Azul Jazz do modelo que foi testado.

A Fiat Toro Ultra traz conjunto de faróis alongados e sinuosos com luzes de direção full LED e DRL. As rodas são pretas de até 18 polegadas diamantadas, exclusivas para os pneus Off-Road da versão Ultra.

Quando se trata de picape, uma das partes que mais interessa é a caçamba. A da Fiat Toro tem expressivos 937 litros com capota rígida, sendo capaz de carregar até uma tonelada (1.000 kg), além de 400 kg de reboque.

Toro Ultra Turbo Diesel tem capacidade de carga de uma tonelada | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

No interior, a sofisticação começa no Design Black, com interior escurecido do teto ao chão da cabine. Os bancos são em couro com costuras em vermelho, exclusivo da versão Ultra. Porém, o ajuste elétrico fica apenas para o banco do motorista.

Apesar de um volume de porta-objetos satisfatório, faz falta um console mais alto e, talvez, um freio de mão eletrônico deixaria o carro mais sofisticado.

A versatilidade permanece intacta, e as dimensões da Toro seguem as mesmas para todas as versões: 4.945 mm de comprimento, 1.845 mm de largura e 1.678 mm de altura.

Tecnologia

Cabine Fiat Toro Ultra Turbo Diesel | Foto: Fiat/Stellantis/Divulgação

Nesse quesito, o que chama atenção é a central multimídia 10,1”, que vem na posição vertical, e conta com espelhamento Android Auto e Apple CarPlay.

Pontos positivos para o ar-condicionado, que é dual zone, a câmera de ré, o acionamento automático do para-brisa e também para as opções de carregamento, que vem com entrada USB e USB-C e por indução na parte da frente da cabine. Já a segunda fileira conta apenas com uma entrada USB e sem saída de ar.

Fiat Toro Ultra tem carregamento por indução, entradas USB e USB-C e opção de escolher entre tração 4X2, 4X4 e 4x4 reduzida | Foto: Fiat/Stellantis/Divulgação

O modelo também dá a opção de escolher em qual tração você quer dirigir. Se na normal 4x2 para circular na cidade, ou 4X4 e 4X4 reduzida para estrada e terreno mais hostis.

Segurança

O pacote de segurança da Toro, por sua vez, é reduzido. Ele inclui apenas frenagem automática de emergência, aviso de saída de faixa com correção, sensores de aproximação ao redor do carro e farol alto automático.

Preço

As últimas unidades diponíveis da Fiat Toro Ultra Turbodiesel 4x4 AT9 Diesel custam, em média, R$ 214.990.

Vale a pena?

No geral, é um carro com ótima dirigibilidade, confortável e com bastante força.

O consumo urbano é de 10,1 km/l e o rodoviário é de 12,6 km/l.

O 0 a 100 km/h um pouco mais lento, de 11,9 segundos, devido ao peso e também por ser a diesel.

Apesar do combustível garantir mais torque, ele acaba prejudicando um pouco o crescimento da velocidade. Nessa configuração, ele acaba privilegiando as marchas mais altas, fazendo a rotação do motor ficar mais baixa, o que traz economia de combustível, mas deixa o carro um pouco mais lento.

Isso fica perceptível nas retomadas, e é possível sentir que a picape fica um pouco mais devagar, porém depois consegue desenvolver bem tanto no on quando no off road.

Toro Ultra Turbo Diesel vai de 0 a 100 km/h em 11,9 segundos | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Sendo um carro versátil que alinha robustez e conforto, ele vai bem no asfalto por ter um tamanho ótimo para rodar pelos centros urbanos, já que passa bem por buracos e desníveis, além de ter uma maior estabilidade em curvas, sendo indicado para o dia a dia quanto para pequenas e longas viagens.

Na terra, cumpre bem sua função de picape, sendo uma boa opção para quem trabalha com cargas e precisa encarar diferentes tipos de solos e lama porque vence com tranquilidade obstáculos em engasgos, graças aos amortecedores, bem calibrados com o conjunto de suspensão traseira multilink.

Com uma das principais concorrentes como a Fiat Titano, que parte de R$ 219.990, e a Ram Rampage Rebel, que parte de R$ 254.990, a Fiat Toro Ultra se mostra uma boa opção de investimento.

