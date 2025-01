Trump suspende proibição ao TikTok e dá 75 dias para rede social encontrar comprador

A- A+

O presidente Donald Trump suspendeu temporariamente a proibição do TikTok nos EUA, concedendo à empresa e à sua controladora chinesa, ByteDance, mais tempo para fechar um acordo que resolva preocupações de segurança nacional. A medida concede à rede social adiamento de 75 dias do banimento, que entrou em vigor no domingo após a companhia se recusar a cumprir uma lei que exigia a venda de seus ativos.

A prorrogação veio por meio de uma ordem executiva assinada por Trump nesta segunda-feira, em um de seus primeiros atos após assumir o cargo. Trump havia prometido, nos últimos dias, que uma extensão estava a caminho.

Durante uma cerimônia na Casa Branca, Trump reiterou que empresas americanas deveriam possuir 50% da plataforma, avaliada em cerca de US$ 50 bilhões, mas com potencial de atingir US$ 1 trilhão sob propriedade americana.





“TikTok não vale nada, nada, se eu não aprová-lo”, disse Trump ao assinar a ordem, sugerindo que ele poderia estar aberto a uma joint venture com o TikTok. "Eu poderia fazer um acordo em que os EUA obtenham 50% do TikTok, policiando um pouco, ou muito, depende deles."

Ainda não está claro, porém, se a ordem de Trump é suficiente para evitar uma proibição. Isso porque, pela lei, um adiamento só é possível se o presidente puder mostrar ao Congresso avanços concretos e acordos jurídicos para justificar uma prorrogação. Não há evidências públicas de que a ByteDance tenha atendido a essas exigências.

Novo capítulo da saga contra o TikTok

A decisão de Trump marca um novo capítulo de uma saga de anos em Washington, alimentada por preocupações de que a China pudesse usar o TikTok para coletar dados de usuários americanos e disseminar propaganda — alegações que a empresa nega. É também uma reviravolta para o próprio presidente, que tentou proibir o TikTok em seu primeiro mandato, mas passou a adotá-lo como um canal para eleitores jovens durante sua tentativa de retorno à Casa Branca.

"Tenho um ponto positivo para o TikTok que não tinha originalmente", disse Trump. "Os republicanos normalmente não se dão muito bem com os jovens, mas é um Partido Republicano diferente."

O TikTok e uma legião de criadores de conteúdo da plataforma chegaram a lutar contra a medida assinada no ano passado pelo presidente Joe Biden, argumentando que ela violava o direito constitucional à liberdade de expressão. Mas seus esforços foram insuficientes, com a Suprema Corte mantendo a lei em uma decisão unânime na sexta-feira e deixando Trump como sua última esperança para manter o aplicativo vivo nos EUA.

Sob a nova legislação, empresas como Apple e Google, que hospedam o TikTok, podem enfrentar multas massivas se continuarem a apoiá-lo.

Rede social cumpriu ordem de suspensão

No final do sábado, o TikTok cumpriu a ordem de encerrar o aplicativo para seus 170 milhões de usuários nos EUA, citando uma falta de clareza sobre seu destino durante o último dia do governo Biden e o início do mandato de Trump.

Os usuários foram recebidos com uma mensagem no aplicativo dizendo que o serviço estaria "temporariamente indisponível", enquanto as lojas de aplicativos operadas pela Apple e Google removeram o TikTok.

Esse era um destino que Trump e alguns de seus conselheiros, junto com um número crescente de legisladores dos EUA, esperavam evitar. Pouco depois que a Suprema Corte emitiu sua decisão, Trump disse que havia falado com o presidente chinês Xi Jinping sobre o TikTok e expressou otimismo de que uma solução poderia ser alcançada.

No domingo, a plataforma restabeleceu seu serviço e atribuiu ao presidente eleito o mérito de ter possibilitado a revogação da norma aprovada pelo Congresso.

Quem vai comprar o TikTok?

Está longe de ser certo que uma venda se materializará, e a ByteDance disse anteriormente que não tem intenção de se desfazer. Mas Trump, que se orgulha de suas habilidades de negociação, espera poder ajudar a facilitar um acordo agora que está de volta à Casa Branca.

Encontrar um comprador para o TikTok seria um desafio, não apenas por causa da relutância da ByteDance, mas por causa do preço esperado. Poucas empresas ou indivíduos provavelmente poderiam pagar pelo aplicativo.

Um possível grupo de proprietários liderado pelo investidor imobiliário bilionário Frank McCourt e pela personalidade do "Shark Tank" Kevin O'Leary tem feito uma pressão total por sua oferta. A dupla está propondo comprar o TikTok sem seu cobiçado algoritmo de recomendação, e O'Leary se encontrou recentemente com Trump para fazer um apelo pessoal antes da posse.

A Perplexity AI abordou a ByteDance com uma oferta para fundir a unidade americana da TiKTok com suas operações americanas e criar uma nova entidade, segundo fonte a part do assunto. A estrutura permitiria que a maioria dos investidores existentes da ByteDance mantivessem suas participações, de acordo com a CNBC.

Venda é vista como 'perda de soberania' pela China

Durante o primeiro mandato de Trump como presidente, a Oracle e a Walmart já tentaram comprar o TikTok, mas o acordo acabou fracassando depois que ele deixou o cargo. A Amazon é considerada uma potencial adquirente, em parte porque já é uma parceira do TikTok para recursos de compras. Outros pretendentes, como a Meta e o Google, são considerados azarões, já que estão atolados na regulamentação antitruste.

Outro obstáculo seria o governo chinês, que vê empresas de tecnologia como a ByteDance como uma extensão de suas ambições tecnológicas, de acordo com Li Mingjiang, professor associado da Universidade Tecnológica de Nanyang.

“Permitir que uma entidade estrangeira, particularmente dos EUA, adquira uma participação controladora pode ser percebido como uma perda de soberania sobre uma plataforma digital influente”, disse Li. “Isso é particularmente sensível, dado o alcance global do TikTok e o potencial de moldar narrativas.”

Na segunda-feira, Trump sinalizou que poderia recorrer a tarifas para incitar autoridades em Pequim a aceitar um acordo com o TikTok. “Se quiséssemos fazer um acordo com o TikTok, e fosse um bom acordo, e a China não aprovasse, acho que, no final das contas, eles aprovariam, porque colocaríamos tarifas sobre a China”, disse Trump aos repórteres. “Não estou dizendo que faria, mas você certamente poderia fazer isso.”

A conversa de Trump com Xi dias antes da posse pode ser crucial para conquistar autoridades chinesas que se opuseram anteriormente a uma venda. Sinais de um degelo em Pequim em relação a um desinvestimento apareceram na semana passada em Pequim, onde autoridades consideraram o bilionário Elon Musk como um potencial comprador, informou a Bloomberg.

Musk, agora um dos aliados mais próximos de Trump após gastar mais de US$ 200 milhões em sua campanha, é dono da plataforma de mídia social X e de uma empresa de inteligência artificial, a xAI, que pode se beneficiar da torrente de dados do TiKTok.

Antes da posse de Trump, o TikTok intensificou seus apelos ao novo presidente, destacados pela visita do CEO Shou Chew a Trump no mês passado em Mar-a-Lago. No domingo, dia em que a proibição entrou em vigor, Chew compareceu a um comício para milhares de apoiadores do presidente em Washington, e teve um assento de destaque no Capitólio na segunda-feira para a cerimônia de posse de Trump.

De acordo com a ordem, Trump e seus assessores revisarão "inteligência sensível" relacionada às preocupações de segurança nacional apresentadas pelo TikTok antes de decidir sobre um caminho que manterá a plataforma operando nos EUA.

Mas os principais líderes republicanos no Congresso deixaram claro que ainda esperam que a ByteDance venda o TikTok, apesar da confiança de Trump em algum tipo de solução. Deve haver uma "desvinculação total" do Partido Comunista Chinês, disse o presidente da Câmara, Mike Johnson. Já o presidente do Comitê de Inteligência do Senado, Tom Cotton, disse em uma postagem no X que não havia base legal para qualquer tipo de extensão.

