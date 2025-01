A- A+

executivos Musk, Zuckerberg, Bezos, Chew: CEOs do X, Meta, Amazon, Google e TikTok participam da posse de Trump Executivos acompanharam cerimônia no Capitólio

Enquanto o TikTok enfrenta a ameaça de um banimento nos Estados Unidos, o CEO da popular plataforma de vídeos, Shou Chew, compareceu aos eventos de posse do presidente americano Donald Trump em Washington, nesta segunda-feira (20). A presença dele acontece após o republicano afirmar que espera preservar a plataforma chinesa no país.

Chew não foi único executivo de tecnologia a acompanhar os últimos passos antes da chegada do republicano à Casa Branca: Elon Musk, o homem mais rico do mundo e conselheiro próximo de Trump, também participou, assim como o CEO da Meta, Mark Zuckerberg; o cofundador da Amazon., Jeff Bezos; e Sundar Pichai, CEO da Alphabet, dona do Google.

Os executivos participaram do culto religioso antes da cerimônia de juramento do republicano no Capitólio.

O TikTok é alvo de uma lei de segurança nacional assinada pelo ex-presidente Joe Biden em abril passado devido a preocupações relacionadas à propriedade chinesa.

De acordo com a norma, aprovada no ano passado com apoio bipartidário, a controladora do TikTok, a chinesa ByteDance, tinha até 19 de janeiro, um dia antes da posse, para negociar a venda de sua operação nos EUA do TikTok ou enfrentar o banimento.

A plataforma chegou a ficar inativa no país por algumas horas neste domingo, mas restabeleceu seu serviço após Trump prometer assinar uma ordem executiva concedendo mais tempo ao aplicativo para encontrar um novo proprietário, como exige a lei. Ainda não está claro se Trump tem autoridade legal para conceder uma extensão, mas o republicano elogiou recentemente o aplicativo por ajudá-lo a alcançar jovens eleitores durante as eleições.

No fim de semana, Trump propôs na rede social Truth Social que os EUA e a ByteDance formem uma sociedade para manter o aplicativo em operação.

“Gostaria que os Estados Unidos tivessem 50% de participação acionária em uma joint venture”, escreveu ele. “Fazendo isso, salvamos o TikTok, mantemos o aplicativo em boas mãos e permitimos que ele continue funcionando.”

A participação de Chew na cerimônia de posse é um sinal de que o TikTok e sua controladora ainda veem uma chance de o aplicativo obter um alívio do banimento. As empresas e criadores de conteúdo que usam o aplicativo como fonte de renda processaram o governo dos EUA por causa da lei e apresentaram seus argumentos à Suprema Corte no início de janeiro, mas os juízes mantiveram a lei em vigor.

A ByteDance afirmou que não pretende vender o aplicativo. O valor estimado do negócio do TikTok nos EUA está entre US$ 40 bilhões e US$ 50 bilhões.

A relação de Chew com Trump pode ser essencial para a sobrevivência do aplicativo. Após o TikTok ficar temporariamente fora do ar nos EUA durante o fim de semana, o aplicativo voltou a funcionar no domingo, após a promessa de Trump de que não aplicaria a lei. A legislação proíbe gigantes da tecnologia como Apple Inc., Google (da Alphabet Inc.) e Oracle Corp. de disponibilizarem o TikTok em suas lojas de aplicativos ou de fornecerem suporte necessário de nuvem e infraestrutura ao aplicativo.

“Obrigado por sua paciência e apoio”, escreveu o TikTok aos usuários em uma notificação no aplicativo no domingo. “Graças aos esforços do presidente Trump, o TikTok está de volta nos EUA!”

