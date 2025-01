A- A+

EUA Imigração, comércio e emergência nacional de energia: Veja lista de decretos que Trump deve anunciar Amplitude das medidas ilustra a urgência com que o republicano e sua equipe planejam introduzir sua ambiciosa agenda no segundo mandato

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, preparou uma série de decretos que planeja emitir apenas algumas horas após ser empossado, publicou o Wall Street Journal. A amplitude das medidas, que devem introduzir mudanças significativas nas políticas de imigração, energia e contratação governamental, ilustra a urgência com que o republicano e sua equipe planejam introduzir sua ambiciosa agenda no segundo mandato.

Veja a lista completa das ordens executivas que Trump deverá anunciar no primeiro dia, segundo o WSJ:

Imigração: Trump assinará 10 ordens executivas relacionadas à imigração logo após ser empossado, incluindo uma que pretende acabar com o reconhecimento da cidadania automática por nascimento.

DEI e Identidade de Gênero: A nova administração planeja encerrar os programas de diversidade, equidade e inclusão (DEI) em todo o governo federal e instituir uma política que reconheça o sexo biológico dos indivíduos em vez de sua identidade de gênero expressada.

Comércio: Trump instruirá as agências federais a estudar as políticas comerciais e avaliar as relações comerciais dos EUA com a China e os vizinhos continentais da América — mas não chegou a impor novas tarifas no primeiro dia de seu mandato.

Energia: Assim que assumir a Presidência, Trump planeja declarar emergência nacional de energia — uma ação que permitirá ao governo federal reduzir os requisitos de licenciamento para projetos de energia, acelerar a construção de usinas de energia e flexibilizar as restrições às exportações de combustíveis fósseis.

Renomeação de Marcos: Trump planeja renomear o Golfo do México e o Monte Denali. O Golfo do México será renomeado como Golfo da América, e o Monte Denali voltará a ser chamado de Monte McKinley.

Detalhes específicos ainda não foram divulgados.

Veja também