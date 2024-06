A- A+

tecnologia Usa de inteligência artificial em notícias gera preocupações em todo o mundo Público afirma não se sentir confortável com noticiário gerado principalmente por IA, segundo relatório do Instituto Reuters

O uso de inteligência artificial na produção de notícias e desinformação tem sido cada vez mais alvo de preocupação em todo o mundo, e isso traz novos desafios para as empresas jornalísticas.

É o que aponta o relatório anual Digital News Report, elaborado pelo Instituto Reuters para o Estudo do Jornalismo e divulgado nesta segunda-feira.

O estudo se baseia em pesquisas com quase 100 mil pessoas em 47 países. Os consumidores se mostraram desconfiados com o uso de IA para criar conteúdo de notícias, principalmente para assuntos delicados, como política, constatou a pesquisa.

Entre os entrevistados, 52% nos EUA e 63% no Reino Unido afirmaram que não se sentiriam à vontade com notícias produzidas principalmente com IA. A pesquisa ouviu 2 mil pessoas nos EUA e outras 2 mil no Reino Unido para esse tema.

E mais: 59% dos participantes da pesquisa disseram estar preocupados com conteúdo de notícias falsas on-line. Esse número foi maior na África do Sul (81%) e nos EUA (72%), já que ambos os países realizam eleições este ano, segundo o relatório.

O relatório observou ainda que os entrevistados se sentiam mais confortáveis com o uso de IA para tornar o trabalho dos jornalistas mais eficiente.

Outro desafio enfrentado pelas empresas jornalísticas, de acordo com o relatório, é a relutância do público em pagar por assinaturas de notícias. Após algum crescimento durante a pandemia, 17% dos entrevistados em 20 países disseram que pagavam por notícias on-line, número que se manteve inalterado nos últimos três anos.

