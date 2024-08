A- A+

BRASIL Vale-botijão e incentivo para indústria naval: entenda o pacote do governo no setor de gás Objetivo é reduzir os preços, diz Ministério de Minas e Energia

Em busca de solução para o preço do gás natural no Brasil, um problema apontado como crônico por diferentes governos e pela indústria, a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva lançou ontem uma série de medidas.



As ações impactam diretamente atividades que vão dos campos de exploração até a venda direta do produto. Além disso, o Executivo decidiu ampliar e reformular o programa de “vale-gás”, voltado para subsidiar o GLP para famílias de baixa renda, a partir do ano que vem.

Veja as principais ações anunciadas pelo governo.

ANP terá mais poderes sobre o setor de gás

Um decreto assinado por Lula amplia os poderes da Agência Nacional de Petróleo (ANP) sobre o setor de gás. O órgão poderá, por exemplo, o aumento da produção e redução da reinjeção de gás em campos. Também irá regular do escoamento e tratamento de gás.





PPSA será usada na venda direta de produtos

A estatal PPSA (que vende em leilão o óleo e o gás que cabem ao governo em contratos de partilha do pré-sal) poderá contratar escoamento e processamento de gás e comercializar diretamente gás natural, GLP e derivados. Na prática, poderá concorrer com a Petrobras.

Programa de ‘vale-gás’ será ampliado e reformulado

O vale-gás bimestral pago a 5,6 milhões de famílias junto com o Bolsa Família hoje será substituído pela entrega direta do GLP em distribuidoras credenciadas. O programa chegará a 20 milhões de famílias em 2026, ano eleitoral, quando ocusto chegará a R$ 13,6 bilhões.

Medida provisória cria incentivos para indústria naval

A MP que cria incentivos para a indústria naval permite a depreciação acelerada de navios-tanques. Com isso, equipamentos mais velhos são deduzidos do imposto de renda para compra de novos. O governo estima a construção de mais de 15 navios para cabotagem de petróleo e derivados.

Criação de plano de transição energética

O governo ainda lançou a Política Nacional de Transição Energética, que deve funcionar em articulação com outras iniciativas. A expectativa é que o país receba R$ 2 trilhões em investimentos neste setor, em dez anos, de acordo com o Ministério de Minas e Energia.

