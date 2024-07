A- A+

Petrobras Vendas de gasolina e diesel da Petrobras caem nos primeiros 6 meses do ano Para especialistas, a queda pode ser explicada pelo aumento da mistura mínima obrigatória do biodiesel, além da maior competitividade do etanol em relação à gasolina

O volume de vendas de derivados da Petrobras no primeiro semestre chegou a 1,674 milhão de barris por dia, queda de 2% em relação aos seis primeiros meses do ano passado. No segundo trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2023, o recuo foi de 1,3%.

A queda foi puxada pela gasolina, que teve vendas 8,3% menores no semestre. No segundo trimestre, a queda foi de 9,7%. Movimento semelhante teve o diesel, com recuo de 1,9% nos primeiros seis meses e retração de 0,6% no segundo trimestre.

A estatal não explicou as quedas em seu relatório de produção. Para especialistas, o recuo pode ser explicada pelo aumento da mistura mínima obrigatória do biodiesel, que passou de 12% para 14% em março, além da maior competitividade do etanol em relação à gasolina. Na semana passada, os preços da gasolina nos postos ultrapassou os R$ 6, no maior patamar do ano.

A produção de petróleo e gás da Petrobras registrou um total de 2,392 milhões de barris por dia, uma alta de 2,6% em relação ao mesmo período do ano passado.

Já no segundo trimestre, a produção de petróleo e gás chegou a um total de 2,699 milhões de barris diários, uma queda de 2,8% em relação ao primeiro trimestre deste ano. O recuo trimestral foi puxado pela queda no pré-sal, devido ao volume de paradas programadas.

Segundo a Petrobras, o fator de utilização total do parque de refino manteve patamar de 91% no segundo trimestre.

A partir deste trimestre, o relatório de produção e vendas da estatal passa a informar também seus dados de emissões. No primeiro semestre de 2024, as emissões operacionais de gases de efeito estufa oriundas das atividades de óleo e gás da companhia foram de 21,4 milhões de toneladas, patamar similar ao do primeiro semestre do ano passado, quando alcançaram 20,7 milhões de toneladas.

Apesar da queda em gasolina e diesel, a Petrobras apontou alta na produção da QAV (querosene de aviação): subiu 3,9% no semestre e alta de 8,2% no segundo trimestre em relação aos mesmos períodos do ano passado. Segundo a estatal, diesel, gasolina e QAV representam 69% do total produzido.

