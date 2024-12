Vinícola Miolo inicia sua internacionalização com a compra da argentina Renacer

A- A+

A vinícola Miolo, que tem sede no Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, iniciou o processo de internacionalização de suas operações com a compra da vinícola Renacer, localizada na Argentina. O valor do negócio não foi revelado, mas é estratégico para a Miolo: com a aquisição, a empresa entra no grupo das marcas internacionais de vinho, produzindo agora em cinco diferentes regiões, além de ter acesso a novas tecnologias.

“Para nós da Miolo, vai ser um passo importante na internacionalização da empresa e na expansão de um novo terroir, nosso quinto terroir (conjunto de características geográficas, geológicas, climáticas e humanas de uma determinada área de cultivo)", declarou em nota Adriano Miolo, diretor superintendente da Miolo Wine Group.

A Renacer está situada há 20 quilômetros de Mendoza, aos pés da Cordilheira dos Andes, na cidade de Perdriel. Trata-se de uma propriedade com 30 hectares de vinhedos, alguns com mais de 70 anos.

Fundada pelo chileno Patricio Reich, a vinícola foi construída em 2003, e tem torres, galerias e jardins inspirados na região da Toscana, na Itália, conhecida por sua produção de vinhos. Desde 2021, a Renacer possui Certificação de Vinha Biológica, que indica uma produção sustentável.

Bodega Boutique

Atualmente, os rótulos da Renacer, que é uma bodega boutique, estão presentes em 40 países. São vinhos varietais e de cortes, como Malbec, além de Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, além das variedades brancas como Chardonnay e Sauvignon Blanc.



A revista Wine Spectator já incluiu alguns rótulos da Renacer entre os cem melhores do mundo. A Renacer também é um destino de enoturismo com passeio de bicicleta pelos vinhedos, piquenique, visitas à vinícola e degustações.

Já a Miolo vem se expandindo para a Campanha Meridional com a Vinícola Seival, em Candiota (RS), em 2000; para o Vale do São Francisco com a Vinícola Terranova, em Casa Nova (BA), em 2001, e na Campanha Central com a Vinícola Almadén, em Santana do Livramento (RS), em 2009.



Em 1897, o imigrante italiano Giuseppe Miolo e viticultor trouxe sua experiência ao país e também aprendeu com o clima, o solo e as videiras no Brasil.

O Grupo Miolo produz cerca de 12 milhões de litros de vinhos e espumantes no Brasil anualmente e é o maior exportador de vinhos do país.

