MUNDO Produção mundial de vinho pode cair em 2024 ao seu menor nível desde 1961 AS previsões foram publicadas pela Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV) nesta sexta (29)

A produção mundial de vinho em 2024 pode cair ao seu menor volume desde 1961 devido às condições climáticas adversas em várias partes do mundo, de acordo com previsões publicadas pela Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV) nesta sexta-feira (29).

Segundo estas projeções, baseadas em dados de 29 países que representam 85% da produção do ano passado, estima-se uma produção mundial de vinho entre 227 e 235 milhões de hectolitros (mhl) em 2024, o volume mais baixo desde 1961 (220 mhl).

