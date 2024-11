Menina de 2 anos morre após comer salsichas, na Colômbia; pais estão hospitalizados

A- A+

Uma menina de 2 anos morreu em decorrência de aparente intoxicação alimentar após comer salsichas, em La Guajira, na Colômbia. No último domingo, Antonella Beleño Guerra e os pais — Álvaro Beleño, de 34 anos, e Lilibeth Guerra, de 24 — chegaram juntos a uma unidade hospitalar da região, pouco tempo depois de comerem uma porção de “salchipapa” — comida de rua típica de alguns países da América Latina, onde se misturam salsichas e batatas fritas.

A menina chegou viva à emergência do hospital San Rafael de Albania, na noite de domingo. Antonella foi atendida, mas não resistiu. Segundo informações divulgadas pelo jornal colombiano El Universal, os médicos confirmaram sinais de intoxicação na criança e nos pais. O laudo do Instituto Médico Legal (IML), no entanto, ainda não foi divulgado.



Os pais de Antonella, Álvaro e Lilibeth, seguem internados no hospital e estão em observação.

Autoridades sanitárias do município apuram, agora, as circunstâncias da morte, e tentam determinar se há relação entre os sintomas apresentados pela família e as salsichas consumidas pouco antes.

Departamentos de saúde também alertaram sobre a necessidade de reforço nas medidas de higiene e qualidade na preparação de comidas de rua e fast foods.

Veja também

ORIENTE MÉDIO Ministro israelense diz que militares permanecerão em Gaza "por anos"