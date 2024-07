A- A+

NEGÓCIOS VIP do VIP: Bandeiras de cartões apostam em serviços exclusivos para a mais alta renda Após acesso a salas VIP ter se popularizado, Mastercard e Visa oferecem novos mimos para satisfazer clientes com maior poder aquisitivo

Já há algum tempo que o acesso à sala VIP de aeroportos foi facilitado. Em algumas corretoras de investimentos, aplicações acima de R$ 5 mil já dão direito à espera pelos voos no espaço.



Apesar de essas facilidades agradarem a uma massa de clientes, bancos e bandeiras de cartão de crédito se deparam com um problema: lidar com a insatisfação dos mais endinheirados, que deixaram de se sentir especiais. A saída tem sido criar benefícios exclusivos para os VIPs dos VIPs.

A Visa inaugura nesta segunda-feira, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro, o Visa Infinite Fast Pass, que dá acesso a uma fila diferenciada para a verificação de segurança para o embarque. O serviço funciona como um passe prioritário para aparelhos de raios-x, o que economiza tempo do viajante.





Em São Paulo, onde garante fluxo rápido para embarques pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos, o serviço já passou da marca de 1 milhão de acessos em menos de dois anos de implementação.

O benefício pode ser aproveitado por clientes com cartão Visa Infinite — em geral, aqueles com renda maior que R$ 10 mil por mês —, além de até cinco acompanhantes. A estratégia também traz vantagens financeiras para a empresa. Entre 2022 e 2023, a Visa registrou alta de 40% na quantidade de transações de alta renda, segundo o diretor-executivo de Soluções, Alessandro Rabelo.

— Temos investido em benefícios exclusivos e serviços premium para os consumidores de alta renda, fortalecendo os relacionamentos de longo prazo por meio de ofertas superiores, como acesso a salas VIP, concierge pessoal e seguros de viagem. Essas iniciativas garantem a fidelidade dos portadores de cartões existentes e atraem novos clientes — avalia.

Rabelo acrescenta que a companhia também trabalha numa expansão de 40% do espaço físico do Visa Infinite Lounge, localizado no terminal 3 do Aeroporto de Guarulhos para voos internacionais, destinado ao mesmo público que tem direito ao Fast Pass. A sala VIP, inaugurada em 2022, compõe a cartela de quase 1.300 lounges da Visa no mundo.

— A Visa entende que para atender os interesses dos consumidores de alta renda é necessário um trabalho constante de pesquisa, de análise de dados e de tendências, para construir uma oferta de benefícios relevante e que faça a diferença no mercado — conta.

Na visão de José Mauro Nunes, professor da FGV Ebape, o barateamento de passagens aéreas na última década levou os aeroportos a ficarem tão cheios quanto as rodoviárias. A piora da experiência fez mais consumidores buscarem cartões com acesso exclusivos, ainda que tenham que pagar algo a mais por isso. Essa mudança abriu uma janela de oportunidade para as bandeiras de cartão, que têm a chance de lucrar ainda mais com seus clientes.

— Apesar de os clientes de alta renda serem poucos numericamente, eles gastam muito. Normalmente fazem uso intensivo do cartão ou pagam mensalidades altas — observa.

Fidelização de clientes

Sem acesso especial ao cruzar os raios-x, a Mastercard oferece filas prioritárias para embarque no avião em voos da Latam e benefícios usuais, como acesso a salas VIP e seguro-viagem. Porém, além disso, focada no mais alto estrato de clientes, disponibiliza promoções e descontos exclusivos em marcas de luxo selecionadas em 18 países ao redor do mundo para portadores de cartões Platinum e Black; experiências exclusivas em restaurantes e em atrações de entretenimento; e isenção da taxa de rolha para a primeira garrafa em restaurantes selecionados.

Para Galileu Nogueira, fundador da Galileo Branding, as bandeiras de cartão não possuem diferenciação entre si na rotina de compra, já que são amplamente aceitas pelo comércio e por serem os bancos os responsáveis por dar o crédito. Assim, avalia ser necessário que invistam de forma intensiva em benefícios para conquistar clientes e fidelizá-los.

— É um mercado extremamente acirrado, cujos benefícios podem ser facilmente copiados pela concorrência, o que faz com que serviços VIP se popularizem. A partir disso, precisam criar outro serviço para que quem é rico consiga se sentir realmente especial e manter o status — opina.

Nogueira ainda comenta que essa segmentação não se restringe apenas ao setor financeiro. A área de eventos também tem criado segregações dentro de espaços que já eram considerados premium:

— O que era caro, ficou mais caro ainda. Nos camarotes, agora há um espaço comum e outro especial, onde é possível ter acesso a banheiros exclusivos, atendimento de garçom, ficar mais perto do palco...

