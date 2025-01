Wall Street fecha com forte alta antes da posse de Trump

A- A+

A Bolsa de Valores de Nova York fechou com forte alta nesta sexta-feira (17), após uma semana intensa de indicadores e resultados empresariais e à espera da posse de Donald Trump na segunda-feira.

O índice Dow Jones Industrial subiu 0,78%; o tecnológico Nasdaq, 1,51%; e o mais amplio S&P 500, 1,00%.

"Na semana passada, o mercado caiu drasticamente após a publicação de dados de emprego melhores que o esperado. Mas, hoje, o sentimento do mercado mudou drasticamente", disse à AFP Steve Sosnick, da corretora Interactive Brokers.

O otimismo do mercado americano deve-se, em particular, à publicação de vários índices de inflação durante a semana, incluído o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) na quarta-feira, que dá uma pista sobre a direção que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) poderia tomar a respeito do corte de juros.

Para a próxima reunião do comitê de política monetária, prevista para os dias 28 e 29 de janeiro, a grande maioria dos atores do mercado aposta que as taxas serão mantidas em seu nível atual, entre 4,25% e 4,50%, segundo dados recolhidos pela ferramenta de acompanhamento do CME Group, FedWatch.

No entanto, o clima continua sendo de espera diante da posse de Donald Trump na segunda-feira e da perspectiva de implementação de políticas inflacionárias que o presidente eleito deseja.

Durante a campanha presidencial, Trump adiantou que queria impor tarifas aduaneiras de entre 10% e 20% a todos os produtos que entram nos Estados Unidos, e de 60% e até 100% aos provenientes da China.

Na segunda-feira, dia da posse de Trump, o mercado estará fechado nos Estados Unidos pelo feriado do Dia de Martin Luther King.

