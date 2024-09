A- A+

FOLHA ENERGIA Grupo EQM: compromisso com a sustentabilidade Grupo EQM, presidido por Eduardo de Queiroz Monteiro, assumiu o compromisso de preservar a biodiversidade com gestão ambiental responsável

No setor sucroenergético do Nordeste, o Grupo EQM se destaca como um dos mais comprometidos e atuantes quando o tema é sustentabilidade empresarial, conceito que diz respeito às ações tomadas por uma organização, respeitando o meio ambiente e, também, o desenvolvimento sustentável da sociedade.

No tripé da sustentabilidade, como é conhecido o conjunto de práticas adotadas pelas empresas e que engloba os resultados considerando os pilares ambiental, social e financeiro, a companhia, sem descuidar dos impactos no meio ambiente e nas comunidades onde atua, também prioriza a relação com seus colaboradores e parceiros.



Sustentabilidade ambiental

No que diz respeito à sustentabilidade ambiental, o Grupo, que tem unidades em Pernambuco e Alagoas, é detentor das maiores Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) – unidades de conservação (UC) de domínio privado, gravada com perpetuidade na matrícula do imóvel, com o objetivo de conservar a diversidade biológica –, nos dois estados.

Na Usina Cucaú, em Rio Formoso, Litoral Sul de Pernambuco, a RPPN Mata do Jaguarão preserva 900,15 hectares de Floresta Atlântica. Já na Usina Utinga, no município de Rio Largo, em Alagoas, as RPPNs Mata do Cedro e Mata da Sálvia têm, respectivamente, 978,7 hectares e 624 hectares.

No total, a companhia detém mais de 11 mil hectares de Mata Atlântica preservada, sendo 6.068 hectares em Cucaú e 4.960 hectares em Utinga.

Grupo detém mais de 11 mil ha de Mata Atlântica preservada, sendo 6.068 ha em Cucaú e 4.960 ha em Utinga | Divulgação

Biodiversidade

Ao formalizar suas unidades de conservação, o Grupo assumiu o compromisso de preservar a biodiversidade com gestão ambiental responsável.

Com esse objetivo, está sendo aplicada a hierarquia da mitigação, prevenção e recuperação para compensar possíveis impactos ambientais na produção, promovendo melhores práticas que favoreçam o uso racional dos recursos naturais e incluindo a sustentabilidade na sua cadeia produtiva.

Pela atuação socioambiental responsável, o Grupo EQM já conquistou dois prêmios, um nacional e outro regional, concedidos pelo MasterCana, a mais tradicional e representativa premiação do setor.

MasterCana Brasil

Em 2022, no Prêmio MasterCana Brasil, ganhou na categoria Preservação Ambiental. No ano seguinte, no MasterCana Norte-Nordeste, repetiu a performance na mesma categoria.

De acordo com a diretora de Marketing do Grupo EQM, Joanna Costa, buscar soluções diante das dificuldades, dos desafios e das oportunidades é um traço da companhia.

“Somos uma empresa com compromisso sustentável. Fazemos sempre questão de destacar a importância que damos à preservação do meio ambiente”, lembra Joanna.

Ainda de acordo com a executiva, é imprescindível mostrar que o Grupo EQM usa práticas modernas, mesmo fazendo parte de um setor tradicional.

“O Grupo é formado por usinas tradicionais, centenárias: Cucaú tem 133 anos e Utinga 130 anos, mas somos empresas atualizadas com o momento presente, avalizadas com as normas, com os padrões éticos e de negócios atuais. Sem esquecer da visão para o futuro através dos projetos de preservação e investimentos em novas tecnologias”, ressalta.

Compromisso

O Grupo EQM também aderiu voluntariamente aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), compromisso firmado pelos 193 Estados-membros da Organização das Nações Unidas (ONU), incluindo o Brasil, que adotaram a chamada Agenda Pós-2015, considerada uma das mais ambiciosas da história da diplomacia internacional.

Os ODS representam um plano de ação global para eliminar a pobreza extrema e a fome, oferecer educação de qualidade ao longo da vida para todos, proteger o planeta e promover sociedades pacíficas e inclusivas até 2030.

A companhia também implementou o Sistema de Gestão Ambiental (SGA) em todas as unidades como forma de melhorar os processos industriais e agrícolas.

A gestão ambiental da companhia é baseada no ISO 14001/2015, a mais importante diretriz para a gestão ambiental sustentável. Além disso, mantém 14 programas que incluem todos os setores do processo produtivo, do plantio à fabricação.

Joanna Costa, diretora de Marketing do Grupo EQM e Marcos Clemente, diretor-executivo do grupo EQM | Alfeu Tavares/Folha de Pernambuco

Social

“No aspecto social, a relevância é traduzida na geração dos empregos diretos e indiretos que proporciona. Na época de safra (setembro a março), são cerca de 8,6 mil empregos diretos nas duas usinas; na entressafra (abril a agosto), cerca de 5,1 mil empregos. Estamos falando de, aproximadamente, mais de 25,8 mil empregos indiretos na safra e 15,3 mil indiretos na entressafra”, afirma a diretora de gestão de pessoas do Grupo EQM, Claudia Dantas.

A economia da região em que as usinas Cucaú e Utinga estão inseridas, destaca Claudia, é impulsionada por ações de governança.

“Zelar pelo cumprimento da legislação trabalhista, da defesa da ética, do respeito à diversidade e inclusão social fazem parte da constante jornada de todos. O senso de pertencimento e o comprometimento dos funcionários são um ponto alto da nossa força de trabalho”, complementa.

Produtos

A busca por soluções para melhorar a qualidade dos produtos está sempre atrelada à sustentabilidade. Um exemplo é o investimento na construção das biofábricas, estações pioneiras de enriquecimento de vinhaça, em funcionamento já há duas safras.

A vinhaça, subproduto da produção de etanol, no passado chegou a ser um problema, mas as usinas, há algumas décadas, passaram a usá-la na fertirrigação da lavoura.

Em uma visita do presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro, à equipe técnica da Agrishow, maior feira de tecnologia agrícola do Brasil que apresenta e discute as últimas inovações, tecnologias e equipamentos, se identificou e buscou aperfeiçoar o uso da vinhaça.

Trazendo algumas parcerias e implementando as biofábricas, passou-se a utilizar a vinhaça misturada a outros nutrientes e depois fazer a aplicação dela diretamente no plantio de cana-de-açúcar, otimizando seu uso por meio de uma aplicação localizada.

Essa solução veio em um período de alta dos preços dos fertilizantes com a guerra da Rússia com Ucrânia e hoje, mesmo com os preços dos fertilizantes recuando, se mostra uma solução eficiente e econômica para nutrição do canavial.

“Deixamos de gastar uma fortuna com compra de adubo mineral para a terra onde se planta a cana”, afirma o diretor Executivo do Grupo EQM, Marcos Henrique Clemente.

Biometano

O Grupo EQM também partiu na frente na produção de biometano em Pernambuco e Alagoas. Depois de anunciar as duas unidades pioneiras no Nordeste, o Grupo vai implantar uma nova medida em prol do meio ambiente e em busca da descarbonização de suas atividades: adotar o biometano (energia limpa) como combustível para gradativamente substituir o diesel (energia fóssil) de sua frota.

Com essa nova medida, o Grupo avança em sua política de sustentabilidade ao passar a usar mais um combustível verde (biometano) além do etanol.

“Vamos usar o biometano produzido para reduzir significativamente as emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) no nosso negócio, tornando assim as nossas atividades ainda mais sustentáveis e alinhadas a agenda ESG global, gerando valor para toda a cadeia de produção”, destaca Eduardo de Queiroz Monteiro.

A produção do biometano será através de uma parceria da ZEG Biogás com o Grupo EQM.

“Este é mais um importante passo para o Grupo EQM e para ZEG Biogás, pois irá permitir a expansão da produção e do uso do biometano em dois estados importantes do Nordeste. O uso do biometano, um combustível verde e ambientalmente correto, nas frotas das usinas irá resultar numa redução drástica das emissões de CO2 pelos veículos do Grupo”, ressalta o CEO da ZEG Biogás, Eduardo Acquaviva.

A capacidade somada de produção, apenas nesta primeira fase de implantação, é superior a 5,6 milhões de metros cúbicos de biometano anualmente.

O Grupo EQM disponibiliza áreas para as instalações físicas das unidades e será o fornecedor de toda matéria-prima necessária para a produção do biogás.

A ZEG, por sua vez, é responsável por toda a solução tecnológica para geração do biogás e pela purificação do biocombustível no padrão da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

A ZEG também comercializará com exclusividade o biometano produzido nas duas unidades aos seus clientes industriais ou frotistas que busquem substituir o óleo diesel em seus veículos.

