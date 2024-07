Minhoto: cozinhar é para todos

A- A+

Todo mundo pode cozinhar. Esse é o lema da Minhoto, que preza pela fabricação de produtos com qualidade e com preços acessíveis aos consumidores. A democratização da cozinha é um dos vieses da marca, que conta com uma linha completa de vinagres, além de outros condimentos.

No coração e na mente dos recifenses, a Minhoto conquistou o primeiro lugar no segmento Vinagre do Marcas Que Eu Gosto.

E para uma maior aproximação da marca com os consumidores, a empresa também investe no uso de Inteligência Artificial (IA). A “Mimi”, assistente virtual da marca, tem como objetivo ajudar o consumidor com dicas e receitas via WhatsApp pelo número (81) 99179-8046.

Na ferramenta, o consumidor cita um ingrediente, e a “Mimi” envia uma sugestão de receita. Além disso, também traz informações sobre como fazer churrasco e aniversário de criança.

“A ferramenta calcula a quantidade de carnes, de bebidas e ensina receitas de acompanhamentos. Além de informar qual o tamanho do bolo, a quantidade necessária de docinhos, salgadinhos e refrigerantes para organizar uma festa infantil”, destaca a gerente de marketing e trade do Grupo Raymundo da Fonte, Renata Carvalho.

"A marca ainda conta com uma calculadora on-line de gestão de lucros. Essa ferramenta auxilia empreendedores a orçar custos de produção e estimar o lucro de cada produto vendido."

Inclusão social na Minhoto

O Grupo Raymundo da Fonte, do qual a Minhoto faz parte, também investe em iniciativas que promovem a inclusão de diferentes grupos sociais. Além da crescente presença feminina na empresa, a instituição também realiza projetos que viabilizam a inclusão social na comunidade local.

“A Indústria do Conhecimento (IDC) é um espaço gratuito com um acervo rico e diversificado de livros e materiais culturais para funcionários, familiares e comunidade em geral. Além disso, a empresa apoia o Núcleo de Inclusão Digital (NID), projeto do Movimento Pró-Criança que já beneficiou milhares de crianças e adolescentes com aulas gratuitas de informática”, afirma a gerente.

Segundo Renata Carvalho, a partir de uma comunicação dinâmica e direcionada ao público, são desenvolvidos conteúdos que atendem as diferentes gerações, fortalecendo a marca e sua autoridade nos temas relacionados à culinária, assim como em serviços associados. “Isso nos permite estar presentes em diferentes clusters e reforçar continuamente a presença e o reconhecimento da nossa marca”, acrescenta.

Educação

Para democratizar ainda mais a cozinha, a Minhoto continua fazendo o desdobramento do projeto “Todo Mundo Pode Aprender”, que aprimora a leitura e escrita de estudantes do programa Educação para Jovens e Adultos (EJA) a partir de aulas de culinária.

“A iniciativa já aconteceu em Pernambuco, Bahia e Paraíba, e este ano será no Rio Grande do Norte. O objetivo da marca é ajudar esses alunos a empreenderem e ampliarem suas fontes de renda, abrindo novas perspectivas profissionais”, comenta Renata Carvalho.

MinhoTôEmpreendedor

A marca também realiza a campanha “MinhoTôEmpreendedor”, que oferece dicas de pratos que podem virar um negócio, com informações para calcular gastos e lucros, dicas sobre embalagens para venda e armazenamento e outras instruções na hora de utilizar a cozinha como nova fonte de renda.

“A marca ainda conta com uma calculadora on-line de gestão de lucros. Essa ferramenta auxilia empreendedores a orçar custos de produção e estimar o lucro de cada produto vendido, garantindo preços adequados e rentabilidade do negócio. Tudo gratuito, disponível no site da Minhoto (minhotooficial.com.br)”, menciona Carvalho.

Mais

A Minhoto oferece uma linha completa de vinagres, composta por vinagre de maçã, de vinho tinto, vinho branco, de álcool, além dos saborizados de alho e limão. No portfólio da marca, estão ainda os molhos inglês, de pimenta, shoyu, mostarda e ketchup.

É uma das principais marcas do Grupo Raymundo da Fonte, grupo pernambucano que atua nos segmentos de limpeza, higiene pessoal, condimentos e inseticidas desde 1946 e produz, em média, 70 milhões de litros de vinagre por ano.

Além da Minhoto, a empresa é responsável pelas marcas Brilux, Sonho, Even, Tubarão, Olimpo, Cloral, Muriongo, Figueira, Alerta, Sentinela e Candura, que compõem um portfólio com mais de 300 produtos.

