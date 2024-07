Novo Atacarejo: expansão constante

A- A+

Competindo de igual para igual com grandes redes nacionais do mesmo segmento, o Novo Atacarejo iniciou sua trajetória a partir de Pernambuco e pretende continuar expandindo sua presença no Estado.

Com 28 lojas já em funcionamento na Região Metropolitana do Recife e em cidades do Interior, além de outras duas na Paraíba, a rede deve inaugurar mais sete unidades — todas em municípios pernambucanos — até o final do ano.

Um dos destaques da pesquisa Marcas Que Eu Gosto 2024, na categoria Supermercado, o Novo Atacarejo está presente em 23 cidades pernambucanas.

A mais recente inauguração foi em Caruaru, no Agreste do Estado, que recebeu a 30ª loja da rede no final de maio.

O próximo lançamento será em Salgueiro, no Sertão. Com as aberturas, a empresa deve gerar cerca de quatro mil novos empregos até o final deste ano.

Apostando na descentralização do Novo Atacarejo

“Abrimos, no começo deste ano, por exemplo, uma loja no bairro de Dois Unidos (Zona Norte do Recife), uma comunidade que era abastecida apenas por pequenos comerciantes. Nós levamos desenvolvimento e acessibilidade para essas microrregiões e cidades afastadas da Capital. Então, aquele produto que, de repente, alguém do Interior precisava ir até o Recife para comprar, agora encontra perto de casa”, comenta a gerente de marketing do Novo Atacarejo, Jessica Almeida.

“Um dos nossos diferenciais é estar em locais específicos e estratégicos onde outros grandes players de mercado não estão.”

Jessica Almeida, gerente de marketing do Novo Atacarejo | Foto: Ricardo Nigro/Divulgação

A estratégia de descentralizar suas operações tem surtido efeito nos resultados obtidos pela rede.

Segundo o ranking anual da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), a empresa foi a que mais faturou no ano passado, com um crescimento de 49%. Os números subiram de R$ 3,1 bilhões, em 2022, para R$ 4,6 bilhões, em 2023.

DNA local

Outros fatores contribuem para o bom desempenho do Novo Atacarejo em seu segmento em pouco mais de quatro anos de existência. Um deles é a valorização do produto com DNA local.

“Com o avanço das grandes redes nacionais aqui no Estado, identificamos uma oportunidade de mercado que não estava sendo muito explorada. Oferecemos uma grande estrutura de grandes redes nacionais, mas com um mix de mercadorias focado no regional. Então, o nosso cliente encontra na nossa loja o biscoitinho típico de Gravatá, por exemplo, que ele não acha em outros atacarejos”, ilustra.

De acordo com Jessica, o Novo Atacarejo foi pioneiro ao agregar em suas lojas, desde o início, serviços como açougue, frios, fatiados e padaria.

“Nós passamos a oferecer a possibilidade de os clientes encontrarem tudo em um só lugar, atendendo tanto as compras de grandes volumes como as do dia a dia”, conta.

Para seguir crescendo em um mercado tão competitivo, o Novo Atacarejo não para de investir.

Recentemente, a empresa construiu um centro de distribuição em Moreno, no Grande Recife, equipado com um sistema de sorter - método de classificação e separação automática de produtos - capaz de distribuir oito mil volumes por minuto.

Ainda em 2024, a empresa deve lançar o seu e-commerce, entrando “de cabeça” no ramo de compras de mercado on-line.

Mais

O Novo Atacarejo surgiu da união dos sócios Daniel Costa e Victor Bretas, que resolveram trazer para Pernambuco a expertise de negócios do segmento varejista já realizados em Minas Gerais.

Em 2019, eles abriram em Carpina, na Zona da Mata Norte, a primeira unidade do empreendimento, que hoje figura entre os 20 maiores grupos do setor no País, de acordo com a Associação Brasileira de Atacarejos (Abaas).



Veja também

Marcas Que Eu Gosto 2024 Óticas Diniz: atendimento diferenciado