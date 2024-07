A- A+

Futebol 30 anos do tetra: inteligência artificial compara jogadores de 1994 com craques de hoje; veja Ferramenta levou em consideração estilo de jogo, posicionamento, altura e postura dentro de campo

Há 30 anos, o Brasil conquistava o tetracampeonato mundial diante da Itália, nos pênaltis. Entre os destaques daquela campanha, Romário, Bebeto e Taffarel eram titulares da seleção brasileira em solo americano.



Para recriar essa história aos mais novos, a inteligência artificial comparou os jogadores do passado a contemporâneos que fazem ou fizeram sucesso no século XXI.

O pedido do site Bola Vip Brasil para escalar uma versão moderna do time do tetra foi o seguinte: “Ao levar em consideração o estilo de jogo, a posição em campo, e características como temperamento, liderança e altura, que jogador de futebol da atualidade, não importa a nacionalidade, é mais parecido com o ex-jogador (nome do titular do time do tetra), campeão do mundo em 1994?”.

Por mais que seja difícil avaliar gerações diferentes, a tecnologia trouxe argumentos para as comparações dos atletas. Romário, por exemplo, virou o ex-atacante Agüero, enquanto Taffarel passou o bastão para Alisson como goleiro do Brasil. Confira.

Taffarel - Alisson (goleiro do Liverpool e do Brasil)

Taffarel e Alisson. Foto: Reprodução.

“Ambos são goleiros que combinam habilidades de defesa com um excelente posicionamento e reflexos rápidos. Tanto Taffarel quanto Alisson são conhecidos por sua liderança, calma sob pressão e habilidade de organizar a defesa. Alisson também possui uma presença física similar à de Taffarel, com uma altura de 1,91m”.

Jorginho - Carvajal (lateral-direito do Real Madrid e da Espanha)

Jorginho e Carvajal. Foto: Reprodução.

“São laterais que sobem bastante ao ataque e que são conhecidos por sua resistência e capacidade de cruzamento. Carvajal, assim como Jorginho, é um líder natural, tem um excelente senso posicional, e é altamente confiável tanto defensivamente quanto ofensivamente. Ambos possuem um temperamento combativo e altura similar”.

Aldair - Van Dijk (zagueiro do Liverpool e da Holanda)

Aldair e Van Dijk. Foto: Reprodução.

“Zagueiros centrais de alta qualidade, excelentes no jogo aéreo e com ótima leitura de jogo. Van Dijk se destaca pela liderança, compostura e habilidades defensivas, características que Aldair também possuía. Ambos são altos, fortes fisicamente e influentes em suas equipes”.

Márcio Santos - Koulibaly (zagueiro do Al Hilal e Senegal)

Márcio Santos e Koulibaly. Foto: Reprodução.

“Zagueiros fortes fisicamente, com bom posicionamento e habilidades defensivas sólidas. Koulibaly compartilha a força física, altura e presença dominante em campo que Márcio Santos possuía. Ambos são líderes em suas respectivas defesas”.

Branco - Alex Sandro (lateral-esquerdo, ex-Juventus e seleção brasileira)

Branco e Alex Sandro. Foto: Reprodução.

“Laterais-esquerdos com capacidade ofensiva, bons cruzamentos e chute forte de longa distância. Alex Sandro tem um estilo de jogo similar ao de Branco, incluindo a habilidade de se envolver no ataque e ser sólido na defesa. Ambos são conhecidos pela precisão nos cruzamentos e capacidade de marcar gols importantes”.

Mauro Silva - Casemiro (volante do Manchester United e da seleção brasileira)

Mauro Silva e Casemiro. Foto: Reprodução.

“Volantes defensivos, conhecidos pela força, resistência e capacidade de proteger a defesa. Casemiro é visto como um líder em campo, com um temperamento competitivo e habilidade de interromper ataques adversários, muito similar a Mauro Silva. Ambos possuem uma altura e presença física comparáveis”.

Dunga - Busquets (volante do Inter Miami e da Espanha)

Dunga e Busquets. Foto: Reprodução.

“Volantes com forte capacidade de marcação, boa visão de jogo e liderança em campo. Busquets, assim como Dunga, é um líder nato, tem excelente visão de jogo e é crucial na transição defesa-ataque. Ambos compartilham um temperamento calmo e calculado em campo”.

Mazinho - Kimmich (meia do Bayern de Munique e da Alemanha)

Mazinho e Kimmich. Foto: Reprodução.

“Meio-campistas versáteis, capazes de atuar em várias posições do setor e com boa visão de jogo. Kimmich, como Mazinho, é conhecido pela sua versatilidade, inteligência tática e capacidade de distribuir o jogo. Ambos têm uma altura e presença física similares”.

Zinho - Modric (meia do Real Madrid e da Croácia)

Zinho e Modric. Foto: Reprodução.

“Meio-campistas criativos com excelente controle de bola, visão de jogo e habilidade de passe. Modrić é um jogador técnico, assim como Zinho, com uma capacidade excepcional de criar oportunidades de gol. Ambos são líderes no meio-campo e possuem um físico semelhante”.

Bebeto - Griezmann (atacante do Atlético de Madrid e da França)

Bebeto e Griezmann. Foto: Reprodução.

“Atacantes móveis, bons finalizadores e com excelente movimentação dentro da área. Griezmann compartilha com Bebeto a habilidade de finalizar bem, movimentar-se inteligentemente e criar jogadas ofensivas. Ambos são conhecidos por sua agilidade e altura comparável”.

Romário - Agüero (ex-atacante argentino, aposentado)

Romário e Aguero. Foto: Reprodução.

“Atacantes com instinto de gol, habilidade de drible e presença marcante na área. Agüero, assim como Romário, é conhecido por sua capacidade de marcar gols, driblar defensores e ser decisivo em momentos importantes. Ambos são relativamente baixos, mas compensam com sua agilidade e finalização precisa”.

Veja também

Futebol Náutico tem segunda melhor sequência invicta da Série C 2024