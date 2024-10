Atleta-prodígio do golfe perde a visão de um olho após levar bolada durante torneio

A- A+

Uma estrela australiana em ascensão no golfe, que fez sua estreia no US PGA Tour no mês passado, prometeu nesta quinta-feira (31) continuar jogando, apesar de perder a visão de um olho após um acidente no campo.

Jeffrey Guan, de 20 anos, foi atingido no rosto por uma bola em um torneio ao sul de Sydney no final de setembro, sofrendo uma fratura na maçã do rosto esquerda e na órbita ocular.

A organização PGA da Austrália revelou que ele havia "perdido permanentemente a visão do olho esquerdo".

Em sua primeira declaração desde o acidente, Guan — um ex-campeão amador júnior australiano como Adam Scott, Jason Day e Cameron Smith — disse que estava "completamente perturbado".

"Durante minhas noites no hospital, quase me afoguei em pensamentos sobre a lesão e meu futuro no esporte. Não só fiquei completamente perturbado com as notícias que recebi, mas toda a situação me deixou muito deprimido e um tanto irritado", disse ele.

Guan ressaltou que as últimas quatro semanas foram "as mais difíceis" de sua vida, mas prometeu aos fãs retomar os treinos na modalidade.

"Estou mais forte mentalmente e estarei pronto para vencer qualquer obstáculo no futuro", destacou. "Eu voltarei".

Antes do acidente, Guan havia assinado com a mesma empresa de gestão de carreira que acompanha os grandes vencedores Jon Rahm e Phil Mickelson.

Ele recebeu um convite de patrocinador para o PGA Tour Procore Championship na Califórnia, no qual perdeu a classificação por pouco.

