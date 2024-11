A- A+

Fim de carreira Bactéria obriga promessa do Real Madrid a terminar carreira aos 19 anos Marc Cucalón sofreu uma infecção após passar por cirurgia para reparar o ligamento cruzado do joelho

Após sofrer uma grave lesão e passar 796 dias fora dos gramados, Marc Cucalón, de 19 anos, decidiu se aposentar do futebol. O meia era visto, de acordo com o jornal português A Bola, na academia do Real Madrid como o "novo Xabi Alonso". Uma bactéria se alojou na cartilagem de uma articulação durante a cirurgia que passou para reparar o ligamento cruzado do joelho.

Ele se machucou durante um jogo com o Celtic Glasgow, pela Youth League. A infecção foi considerada tão rara quanto dramática, já que consultou vários especialistas que o aconselharam a terminar a carreira.

"Depois de várias complicações, essa lesão me obrigou a tomar a difícil decisão de dizer ADEUS ao futebol, pelo menos da maneira que eu sempre sonhei. Nos últimos dois anos lutei fisicamente e mentalmente com todas as minhas forças e tentei tudo o que estava ao meu alcance para desfrutar deste esporte novamente, mas não foi possível recuperar. Mesmo que não me interpretem mal, isto não é uma despedida triste", escreveu o jovem.

