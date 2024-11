A- A+

Futebol Internacional Fora da convocação da França, Mbappé tem tratado problema de saúde mental, diz jornal Fontes próximas ao atacante do Real Madrid ouvidas pelo L'Equipe não dão detalhes, mas falam em busca pela 'felicidade' no futebol

Os últimos meses têm sido turbulentos para o atacante Kylian Mbappé. O início irregular no Real Madrid se somou à citação numa investigação de um suposto estupro na Suécia e à segunda ausência consecutiva em convocações da seleção francesa. Todas essas situações teriam um bastidor ainda mais complexo na vida pessoal do jogador: ele estaria tratando um problema de saúde mental.

O jornal francês L'Equipe ouviu fontes próximas ao entorno do francês para tentar entender a ausência na seleção. Segundo essas pessoas, o atacante tenta recuperar a alegria em jogar futebol.

"Fazer as pessoas acreditaram que não convocação é uma decisão do treinador é falso. O mais importante é que Kylian pode redescobrir a alegria em jogar futebol. O resto fluirá", diz uma das pessoas ouvidas, em declarações reproduzidas também pelo jornal inglês "Daily Mail".

Outra fonte fala especificamente num problema de saúde mental, sem entrar em detalhes. "Chame do que quiser, mas Kylian tem um problema de saúde mental há alguns meses. Isso não se resolve de um jeito fácil. É preciso de tempo e trabalho, que ele está fazendo junto a especialistas.

Na primeira convocação em que ficou fora, para os jogos contra Israel e Bélgica, em outubro, o técnico dos bleus, Didier Deschamps, falou em "privilegiar o interesse do jogador". Na segunda convocação, no último dia 7, para partidas contra Itália e Israel, o técnico descartou que a ausência tenha a ver com a investigação na Suécia ou que tenha sido um pedido do do atleta:

— Tive algumas conversas com Mbappé e tomei a decisão de deixá-lo de fora desta vez. Duas coisas: Mbappé queria vir, e isso não tem nada a ver com nenhuma questão judicial — disse o técnico Didier Deschamps após a convocação.

O atacante de 25 anos soma 16 jogos com a camisa do Real Madrid nesta temporada. Marcou 8 gols e deu 2 assistências, em campanha de altos e baixos dos merengues. Pela seleção francesa, fez duas partidas e ainda não marcou.

