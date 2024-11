A- A+

Futebol CBF define calendário do futebol brasileiro em 2025; veja como isso afeta os pernambucanos Série C permanecerá no formato atual, enquanto Série B acaba um ano antes da Série A - Brasileirão terá recesso em junho por conta do Mundial

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta terça-feira (12) o calendário do futebol brasileiro em 2025. Dentre as principais novidades está uma redução das datas dos estaduais, com início programado para o dia 12 de janeiro e término dia 26 de março. A Série A começa dia 29 de março e termina 21 de dezembro - um mês depois da Série B, com fim previsto para 22 de novembro.

O Brasileirão terá um recesso entre os dias 15 de junho e 13 de julho por conta da disputa do Mundial de Clubes. No período, os times poderão ainda realizar treinamentos e amistosos no exterior.

A competição terá a presenças de quatro clubes do Brasil: Flamengo, Fluminense, Palmeiras e do ganhador da edição de 2024 da Libertadores da América, que será decidida entre Botafogo e Atlético-MG, no dia 30 de novembro, no Monumental de Núñez, na Argentina.

A Supercopa do Brasil 2025, competição em jogo único entre o campeão da Série A contra o da Copa do Brasil, ambos do ano anterior, será disputada no dia 2 de fevereiro, em Belém/PA.

A Série B começa dia 5 de abril e vai até 22 de novembro. A competição pode ter a presença do Sport, caso o clube não consiga o acesso à Série A. Já a Série C, com Náutico e Retrô representando Pernambuco, será disputada entre 13 de abril e 26 de outubro, mantendo o formato atual de turno único e dois quadrangulares.

O modelo da Série C é diferente do que a Fênix de Camaragibe gostaria. O presidente da equipe, Laércio Guerra, organizou um grupo com outros representantes do Nordeste no torneio para fazer com que o campeonato tivesse turno e returno, assim como as Séries A e B, com um calendário contendo as 38 rodadas.

Voltando à Série D, o Santa Cruz começará a caminhada em busca do acesso no dia 13 de abril, com a competição seguindo até 28 de setembro. O Central será outro pernambucano participante.

No caso do Campeonato Pernambucano, o torneio terá 15 datas, duas a menos do que em 2024. Em 2026, a tendência é que a competição tenha apenas 11, com apenas oito clubes participantes.



A Libertadores da América será disputada entre os dias 5 de fevereiro e 29 de novembro. A Sul-Americana, de 5 de março até 22 de novembro. A Recopa, com os ganhadores de 2024 das duas competições citadas, acontecerá nas datas de 19 e 26 de fevereiro.

"Conseguimos com muito diálogo fazer um calendário melhor para clubes, federações, atletas, dirigentes e fãs do futebol brasileiro. Dialogamos exaustivamente com as Federações e a Comissão Nacional de Clubes, que representa 124 clubes que disputam as quatro séries do Campeonato Brasileiro, e contamos com o apoio dessas instituições para avançarmos. O Brasileiro vai durar dez meses, acrescentamos a paralisação do campeonato durante o Mundial de Clubes da Fifa e ainda conseguimos manter as Datas Fifas sem jogos no calendário brasileiro'', anunciou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

