De acordo com a mídia internacional, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tem trabalhado para contratar o técnico espanhol Pep Guardiola. A informação é do The Athletic.

O site norte-americano afirma que a entidade brasileira tem feito "uma grande jogada" para ter o atual treinador do Manchester City à frente da Seleção e fez vários contatos com o técnico ao longo deste ano.

Em 2012, o treinador teria ficado irritado com a CBF, após a instituição que comanda o futebol nacional se distanciar de uma possível negociação, depois da passagem do espanhol pelo Barcelona. Entretanto, segundo a apuração do jornalista Sam Lee, o técnico de 53 anos gosta da ideia de treinar o Brasil.

O contrato de Guardiola com o City vai até junho de 2025 e o próprio treinador já deixou claro que seu futuro no clube inglês não está garantido. Conforme o The Athletic, a equipe de Manchester trabalha com a possibilidade da saída do espanhol, mas há a chance de ele firmar vínculo por mais uma temporada.

Assim, o treinador poderia ficar livre em 2026 para dar início a um trabalho no comando de uma seleção nacional, visando a Copa do Mundo de 2030.

Nesta semana, Guardiola chegou a brincar sobre a chance de assumir a equipe pentacampeã mundial. Em tom de brincadeira, o técnico afirmou não ser mais um candidato para assumir o Brasil, por conta da goleada de 4x1 sofrida pelo City, diante do Sporting, na Liga dos Campeões.

