Dorival Júnior convoca Seleção Brasileira para jogos contra Venezuela e Uruguai

O técnico Dorival Júnior anunciou nesta sexta (1º) a lista de convocados da Seleção Brasileira para os duelos diante de Venezuela e Uruguai, ambos pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. Os confrontos serão os últimos deste ano, com a competição voltando apenas em março de 2025.

A maior surpresa da lista de convocados foi o zagueiro Murillo, do Nottingham Forest/ING, que fará sua estreia com a camisa amarelinha. "Murillo nunca deixou de estar presente em nossas listas de observações. Temos duas posições, entre jogadores que estão dentro e fora do País, com pelo menos 10, 12 opções. Nunca estivemos tão bem servidos de zagueiros e atacantes do lado direito, como Savinho, Luiz Henrique, Estêvão, entre outros. Espero que ele seja bem-vindo, rendendo nas melhores condições e apresentando o que tem feito na sua equipe", declarou Dorival.



Em compensação, uma ausência também sentida na lista foi a do atacante Endrick, do Real Madrid.



"Alguns nomes importantes ficaram fora, como o Endrick por exemplo. Jogadores estão atuando ou não? Temos que ter um peso maior para aqueles que estão, porque não temos temo para reposição de um tempo perdido. Endrick foi um jogador fundamental em alguns jogos, vinha tendo uma boa resposta. Ele está hoje em um momento de transição, vivendo um processo natural, tudo isso demanda tempo. As portas não estão fechadas ao Endrick, pelo contrário. Tudo é questão de que ele também volte a se recolocar dentro do seu clube, com calma e paciência para reconquistar seu espaço", pontuou.

Quarto colocado das Eliminatórias, com 16 pontos, o Brasil enfrenta a Venezuela no dia 14 de novembro, às 18h, no Monumental de Maturín. Depois, enfrenta o Uruguai no dia 19 do mesmo mês, às 21h45, na Arena Fonte Nova.

Confira a lista de convocados

Goleiros: Bento (Al-Nassr/ARA), Ederson (Manchester City/ING), Weverton (Palmeiras)

Laterais: Danilo (Juventus/ITA), Vanderson (Monaco/FRA), Abner (Lyon/FRA) e Guilherme Arana (Atlético-MG)

Zagueiros: Éder Militão (Real Madrid/ESP), Gabriel Magalhães (Arsenal/ING), Marquinhos (Paris Saint-Germain/FRA) e Murillo (Nottingham Forest/ING)

Meias: André (Wolverhampton/ING), Andreas Pereira (Fulham/ING), Bruno Guimarães (Newcastle/ING), Gerson (Flamengo), Lucas Paquetá (West Ham/ING) e Raphinha (Barcelona/ESP)

Atacantes: Estêvão (Palmeiras), Igor Jesus (Botafogo), Luiz Henrique (Botafogo), Rodrygo (Real Madrid/ESP), Savinho (Manchester City/ING) e Vinícius Júnior (Real Madrid/ESP)

