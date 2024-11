A- A+

CONVOCAÇÃO Seleção brasileira: horário e onde assistir à convocação para as eliminatórias da Copa do Mundo Dorival Júnior anunciará a lista dos convocados para os dois últimos compromissos do Brasil no ano

O técnico Dorival Júnior convoca, nesta sexta-feira, a seleção brasileira pela última vez neste ano. A lista do treinador para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo 2026, contra Venezuela e Uruguai, será anunciada às 15h (horário de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

Os 23 jogadores convocados vão começar a preparação no dia 11 de novembro em Belém. A equipe treinará no Mangueirão até o dia 13, quando embarca após o treino para enfrentar os venezuelanos no dia seguinte em Maturin. Logo após a partida, a delegação retorna ao Brasil e seguirá para Salvador, onde enfrentará o Uruguai, no dia 19.

Qual o horário e onde assistir à convocação da seleção brasileira?

A convocação da seleção brasileira, nesta sexta-feira (01), às 15h (de Brasília), tem transmissão pelo canal da CBF TV no YouTube.

Quantos jogadores serão convocados para a seleção brasileira?

Dorival Júnior convoca o grupo de 23 jogadores que disputarão as partidas contra Venezuela e Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

Jogos da seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo 2026

14/11 - Venezuela x Brasil, às 18h (de Brasília) - eliminatórias da Copa 2026

19/11 - Brasil x Uruguai, às 21h45 (de Brasília) - eliminatórias da Copa 2026

