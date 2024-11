A- A+

Polêmica Jornalista que tirou Vini Jr do top 10 da Bola de Ouro já beijou camisa do Barça e atacou brasileiro Bruno Porzio votou em Jude Bellingham como melhor jogador do mundo e colocou Rodri na 7ª colocação

A lista do jornalista Bruno Porzio, de El Salvador, para o prêmio da Bola de Ouro, foi uma das que mais geraram polêmica nas redes sociais. O profissional deixou o brasileiro Vini Jr fora de seu top 10 na disputa e posicionou o ganhador da láurea, Rodri, do Manchester City, apenas em 7º, com o merengue Jude Bellingham na primeira colocação.

Depois de Porzio explicar ao El Grafico TV por que preteriu Vini Jr, ao dizer que não considerava o brasileiro um "jogador completo", passaram a circular nas redes sociais imagens do jornalista com uma camisa do rival dos merengues, o Barcelona. Ele participou de uma transmissão ao vivo e até beijou o escudo culé. Segundo o Uol, Porzio já atacou o brasileiro, chamando-o de "unineuronal".

Em entrevista para o El Grafico TV, de El Salvador, Bruno afirmou que não considera o camisa 7 do Real Madrid um jogador decisivo em termos de jogo, apesar de ter feito gols importantes ao longo da última temporada. O jornalista também esclareceu que ele elegeu três critérios de votação: desempenho individual, títulos conquistados e fair play.

"Não considero Vinicius Jr um jogador decisivo em termos de jogo. Ele conseguiu fazer gols importantes, fazer jogadas importantes, mas sua movimentação em campo é bastante pequena. fase de não posse de bola, então acho que ele não é um jogador completo e não está entre os 10 melhores jogadores da Europa", disse o jornalista.

Top 10 de Bruno Porzio na votação da Bola de Ouro 2024

1- Jude Bellingham

2- Erling Haaland

3-Toni Kroos

4- Lautaro Martínez

5- Dani Olmo

6- Hakan Çalhanoğlu

7- Rodri

8- Florian Wirtz

9- Phil Foden

10- Rúben Dias

Bruno também explicou a escolha de Bellingham como o melhor jogador do mundo. O salvadorenho afirmou que valoriza muito o desempenho dos jogadores nas respectivas ligas e na Liga dos Campeões, por isso votou no inglês como Bola de Ouro.

"A escolha esteve mais centrada em Jude Bellingham que chegou ao Real Madrid aos 20 anos, para vestir uma camisola muito importante. Nessa idade colocou-se numa posição central em campo e produziu um grande número de gols e assistências. Ele levou a Inglaterra à final do Euro e para mim foi o melhor jogador do ano passado nas datas indicadas pela revista", explicou.

