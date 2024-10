A- A+

BOLA DE OURO Paul Scholes defende escolha de Rodri como ganhador do Bola de Ouro: 'Melhor que Vini Jr' Segundo o ex-meia inglês, Rodri é o grande responsável pelo bom futebol que o City pratica nas últimas temporadas

O ex-meia inglês Paul Scholes saiu em defesa de Rodri na polêmica escolha do prêmio Bola de Ouro, que aconteceu nesta segunda-feira (28), em um evento realizado em Paris.

Na eleição, o atacante Vini Jr ficou em segundo lugar. O título de melhor do mundo dividiu opiniões entre as personalidades ligadas ao futebol já que o atacante brasileiro era tido como franco favorito nesta disputa.

Em entrevista à Sky Sports, o ex-atleta afirmou que o espanhol Rodri é realmente o melhor atleta em atividade. "Acho que ele é um jogador melhor que Vinícius Júnior. O Vini te faria vencer mais jogos, mas o Rodri joga um futebol mais bonito."

Destaque do Manchester City, Rodri teve como ponto alto o tetracampeonato inglês e também a conquista do título da última edição da Eurocopa pela seleção da Espanha.

Já Vini Jr estava credenciado ao prêmio por ter sido decisivo em favor do Real Madrid na final da Liga dos Campeões do ano passado (marcou um gol nos 2 a 0 sobre o Borussia Dortmund na decisão), além de ter vencido também um Campeonato Espanhol e uma Supercopa da Espanha.

Durante a participação de Scholes, um torcedor do Chelsea defendeu o brasileiro ao dizer que ele seria capaz de "iluminar um estádio" com seu futebol. Ironicamente, Scholes respondeu. "Rodri ilumina o estádio para as pessoas educadas".

Scholes disse ainda que Rodri é o grande responsável pelo bom futebol que o City pratica nos últimos anos. "Na posição em que joga, Rodri pratica um futebol realmente brilhante", encerrou.

Veja também

Sport No Sport, aproveitamento desde chegada de Pepa garante clube na Série A 2025