Bola de Ouro: indignado, Real Madrid diz que prêmio 'não existe mais'

O Real Madrid demonstrou sua indignação com a suposta derrota de Vinícius Júnior na Bola de Ouro, que será entregue nesta segunda-feira (28). O clube espanhol considerou que seria um desrespeito o jogador brasileiro não levar o prêmio deste ano. Por isso, decidiu não comparecer ao evento a ser realizada em Paris.

"A Bola de Ouro deixa de existir para nós", teria dito o clube espanhol ao jornal espanhol Marca. O time espanhol mandaria uma delegação de 50 pessoas para a capital francesa, para a cerimônia de entrega do prêmio. No entanto, o clube teria recebido a informação de que Vini Jr. não seria o vencedor do prêmio e decidiu organizar um boicote ao evento. Nenhum jogador do elenco comparecerá ao evento.