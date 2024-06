A- A+

FUTEBOL Botafogo derrota o Fluminense e assume a liderança provisória do Campeonato Brasileiro; veja gol Alvinegro foi superior durante quase toda a partida e contou com gol de Bastos para chegar a ponta da tabela

O Campeonato Brasileiro tem um novo líder, pelo menos por enquanto. O Botafogo derrotou o Fluminense, nesta terça-feira, por 1 a 0, e assumiu a ponta da tabela.



O único gol do clássico foi marcado por Bastos, em jogada de escanteio. Com 16 pontos, o alvinegro precisa secar Flamengo, Bahia, Athleico-PR e São Paulo, para se manter na 1ª posição.

A equipe de Artur Jorge foi superior em boa parte do jogo. No total, o Botafogo finalizou 19 vezes contra apenas cinco do adversário. O tricolor contou com ótima atuação de Fábio para segurar o zero no placar, até os 20 minutos da etapa final. O goleiro do Fluminense fez pelo menos, três grandes defesas na partida.

BASTOS!



Após cobrança de escanteio de Damián Suárez, Bastos sobe no último andar e marca o primeiro do Fogão no clássico. Que cabeçada, meu zagueiro! #VamosBOTAFOGO



@canalpremiere pic.twitter.com/5A6DcUlXaX — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 12, 2024

A primeira etapa foi de domínio quase que total do alvinegro. Marcando a saída de bola da equipe de Fernando Diniz, os donos da casa encurralaram o Fluminense e não souberam aproveitar as diversas chances criadas. Apesar da superioridade do Botafogo, cada equipe terminou os 45 minutos iniciais com uma chance clara perdida: Júnior Santos e Marquinhos, livres de marcação, acertaram a trave.

No segundo tempo, o tricolor até começou melhor. No entanto, a equipe de Artur Jorge rapidamente retomou o controle da partida e voltou a ser bem superior. O alvinegro seguiu empilhando boas oportunidades, até que aos 20 minutos, Bastos subiu sozinho — após cobrança de escanteio — e abriu o placar do clássico. A partir dali, os donos da casa chegaram a desperdiçar grandes chances, mas esbarraram na própria ineficiência na frente do gol.

A vitória do Botafogo sobre o Fluminense colocou a equipe de Artur Jorge na liderança provisória do Brasileiro, com 16 pontos. No entanto, o alvinegro pode terminar a oitava rodada da competição fora até do G-4. Se Flamengo, Bahia, Athleico-PR e São Paulo vencerem suas partidas, ultrapassam o clube de General Severiano.

Com mais uma derrota na competição, a quarta em oito partidas, o Fluminense pode voltar para a zona de rebaixamento. Caso Cuiabá vença o Cruzeiro, ou o Criciúma pelo menos fique no empate com o Athletico-PR, a equipe de Fernando Diniz vai amargar o Z-4 da tabela por mais uma rodada.

