CONDENAÇÃO Boxeador é condenado à morte no Irã pela terceira vez por 'corrupção na terra' e 'protesto'; entenda Atleta, de 29 anos, foi preso em março de 2020 e acusado de atear fogo a um prédio do governo

O boxeador iraniano Mohammad Javad Vafaei-Sani está enfrentando a condenação a execução pela terceira vez após ser condenado por "corrupção na Terra" durante protestos antigovernamentais em 2019. O atleta, de 29 anos, foi preso em março de 2020 e acusado de atear fogo a um prédio do governo.

Segundo o jornal inglês The Sun, Alega-se que o boxeador foi posteriormente submetido a uma terrível "severa tortura física e psicológica".

Vafaei-Sani foi condenado em dezembro de 2021 por "corrupção na terra", que é considerada a acusação mais grave pelo código penal do Irã e punível com a morte.

Seu advogado, Babak Paknia, disse no X, de acordo com o periódico, que, apesar da Suprema Corte ter anulado o veredito anterior, "a opinião majoritária dos juízes investigativos (consultores do 3º Ramo do Tribunal Revolucionário de Mashhad), em oposição aos juízes da Suprema Corte, novamente emitiu uma sentença de morte".

Vafaei-Sani é um dos muitos atletas iranianos condenados à morte pelo governo ou mortos durante protestos nos últimos anos.

O Irã enforcou o campeão de luta livre Navid Afkari em 2020 sob uma acusação forjada, segundo o The Sun, de matar um segurança durante protestos. Acredita-se que ele tenha sido torturado e forçado a assinar uma carta de confissão.

