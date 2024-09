A- A+

Futsal Brasil goleia Tailândia e fecha fase de grupos da Copa do Mundo de Futsal com campanha avassaladora Seleção fechou a primeira fase com 27 gols marcados em apenas três jogos

Avassalador. Esse adjetivo resume bem a campanha do Brasil na Copa do Mundo de Futsal. Na manhã desta sexta (20), a seleção brasileira não tomou conhecimento da Tailândia, pela última rodada do grupo B, e goleou o adversário por 9 a 1, no Complexo Esportivo de Bucara, Uzbequistão.

Marcel foi o jogador que marcou mais gols na partida, balançando as redes três vezes. Também marcaram para o Brasil Pito, duas vezes, Marlon, Ferrão e Felipe Valerio, uma vez. Wongkaeo, da Tailândia, marcou um contra e Osamanmusa fez o gol de honra dos asiáticos.

Com o resultado, o Brasil garantiu a primeira posição do grupo e fechou a fase de grupos com 27 gols marcados e apenas dois sofridos. A campanha, é a melhor do torneio até o momento.

Para as oitavas de final, os brasileiros agora aguardam o fechamento da terceira rodada nos outros grupos para conhecer seu próximo adversário.

No entanto, a seleção já sabe que enfentará um terceiro colocado, podendo este ser dos grupos A, C ou D.

