Futebol Com gol de Rodrygo, Brasil vence Equador nas Eliminatórias Seleção volta a campo na terça (10), contra o Paraguai, no Defensores del Chaco

A torcida queria ver o Brasil vencendo e convencendo. Pela situação na tabela de classificação das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, o primeiro ponto era o mais urgente. Por isso, a vitória por 1x0 diante do Equador, no Couto Pereira, foi um alívio para uma Seleção que vinha decepcionando no torneio - o país pulou para a quarta posição, com 10 pontos. A parte do “convencer” ficou adiada. Quem sabe para a terça (10), quando a equipe encara o Paraguai, fora de casa.

Sem o atacante Pedro e o zagueiro Éder Militão, cortados por lesão, o técnico Dorival Júnior optou por colocar o novato Luiz Henrique e o experiente Marquinhos, respectivamente, na equipe titular. No meio, por opção técnica, André herdou o lugar de João Gomes.

Aos 12 minutos do primeiro tempo, por pouco Vinícius Júnior não abriu o placar. O goleiro Galíndez chutou em cima do atacante e a bola bateu na rede pelo lado de fora. Lance que serviu para o craque do Real Madrid e candidato ao prêmio de melhor do mundo chamar a torcida no Couto Pereira.

Desequilíbrio

O volume ofensivo do Brasil era quase todo pelo lado esquerdo, com Vinicius Júnior e Rodrygo se revezando na ponta e recebendo apoio de Guilherme Arana. Na direita, porém, Danilo pouco passava do meio-campo e Luiz Henrique jogava mais isolado.

Na primeira jogada em que a Seleção achou espaço no meio, o talento de Rodrygo fez diferença. O camisa 10 recebeu bom passe de Paquetá, limpou a marcação e chutou. A bola desviou na marcação, acertou a trave e morreu no fundo das redes.

O Equador só chegou uma vez com perigo na primeira etapa, mas o susto não foi pequeno. Kevin Rodríguez saiu ganhando de todos na marcação e deixou Caicedo na cara do gol. Na primeira finalização, Alisson salvou. No rebote, Gabriel Magalhães tirou em cima da linha.

Voz do povo

Com um início moroso de segundo tempo, sem grandes lances, o Brasil, que voltou do intervalo sem modificações, sentiu a necessidade de mexer. Das arquibancadas, surgiram os gritos pedindo a entrada de Estêvão, atacante de 17 anos que joga no Palmeiras.

O desejo dos paranaenses foi atendido aos 15. Estêvão entrou na vaga de Luiz Henrique. Quem também ganhou oportunidade foi Gerson, que substituiu Bruno Guimarães.

Aos 25, o jogo entrou em um clima de maior desconfiança. O Equador passou a ter mais espaço no meio e melhorou ofensivamente com a entrada de Kendry Páez. A chance de aliviar a tensão foi desperdiçada por Vinicius. O atacante saiu na cara do gol, tentou driblar o goleiro e acabou chutando para fora.



Na reta final, Wendell, João Gomes e Loucas Moura entraram nas vagas de Arana, André e Paquetá. No fim, a vitória magra ao menos fez a Seleção acabar com a sequência ruim nas Eliminatórias.

Ficha técnica

Brasil 1

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana (Wendell); André (João Gomes), Bruno Guimarães (Gerson) e Lucas Paquetá (Lucas Moura); Rodrygo, Vinicius Júnior e Luiz Henrique (Estêvão). Técnico: Dorival Júnior

Equador 0

Galíndez; Torres, Hincapié, Pacho, Estupiñán (Medina); Caicedo, Méndez (Gruezo), Franco; Sarmiento (Kendry Páez), Rodríguez (Mercado), Valencia (Yeboah) Técnico: Sebastián Beccacece

Local: Couto Pereira (Curitiba/PR)

Árbitro:Facundo Tello (ARG). Assistentes: Ezequiel Brailosky e Gabriel Chade (ambos da ARG)

Gols: Rodrygo (aos 29 do 1ºT)

Cartões amarelos: Lucas Moura (B)

